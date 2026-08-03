Sarmiento endurece los controles viales: secuestrarán y destruirán escapes ruidosos con fuertes multas

Desde el municipio de Sarmiento informaron que la disposición incluye una sanción inédita: los componentes incautados serán destruidos por completo y jamás devueltos a los infractores.

El municipio de Sarmiento puso en marcha una política de tolerancia cero contra la contaminación sonora en la vía pública

A través de la flamante Ordenanza N° 2348/26, el Concejo Deliberante aprobó una estricta normativa que prohíbe de manera absoluta la circulación de automóviles, motocicletas, cuatriciclos y trikes que utilicen escapes libres, desmontados o alterados para potenciar el sonido de los motores.

El municipio de Sarmiento puso en marcha una política de tolerancia cero contra la contaminación sonora en la vía pública. Las autoridades comunales confirmaron que los operativos de tránsito incluirán la retención de motocicletas y automóviles, la aplicación de sanciones económicas elevadas y la destrucción definitiva de los caños de escape modificados.

La decisión responde a los reiterados reclamos de los vecinos por los ruidos molestos provocados en distintos puntos del departamento, especialmente durante las noches, debido al uso de escapes libres o adulterados.

Las penalidades económicas se rigen mediante el sistema de unidades JUS del Código de Faltas y se incrementan de forma drástica según la conducta: una primera falta se sanciona con 10 a 25 JUS y destrucción del escape; la reincidencia trepa de 25 a 50 JUS junto a una retención mínima de cinco días; mientras que las infracciones sucesivas alcanzan picos de 50 a 100 JUS y diez días hábiles de secuestro vehicular tras la adecuación.