Prevención sísmica en San Juan: desarrollan un innovador proyecto educativo desde la UNSJ

Los sismos y movimientos telúricos forman parte de la identidad y de la vida cotidiana de la sociedad sanjuanina. Sin embargo, más allá de la infraestructura y los protocolos estrictos de seguridad, la clave para mitigar riesgos radica en la educación. Bajo esa premisa, Ivana Soler, estudiante y becaria de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), llevó adelante un proyecto pionero.

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La investigación se titula “El aporte de la Ciencia de la Educación para la Gestión y Capacitación en Peligrosidad y Vulnerabilidad Sísmica en la Universidad Nacional de San Juan” y busca articular saberes técnicos con herramientas pedagógicas no convencionales.

El trabajo colaborativo reunió a diversos sectores institucionales. Del desarrollo formaron parte la directora del proyecto, Dra. Paula Mateos, y la vicedirectora, Dra. Silvina Nassif, junto al responsable de Higiene y Seguridad de la FFHA, Sergio Ginbert, el titular de Higiene y Seguridad de la UNSJ, Patricio Bustos, el Instituto Volponi y el sismólogo Dr. Sebastián Correa Otto.

"Hicimos diez preguntas con un apartado con sugerencias. Nos encontramos con estudiantes de otras provincias que no sabían lo que era un sismo; ahí tenés una población vulnerable que hay que tener en cuenta", destacó Ivana Soler sobre el diagnóstico inicial.

Para dar respuesta a esta problemática, el equipo diseñó estrategias concretas de concientización, tales como la colocación de cartelería específica en las aulas y la creación de videos explicativos orientados a la comunidad estudiantil que llega desde otras regiones del país donde la actividad sísmica es nula o escasa.

Educación no convencional y cultura de prevención

Si bien las áreas de higiene y seguridad de las distintas unidades académicas ya contaban con bases sólidas y normativas vigentes, el aporte fundamental de esta beca radicó en incorporar la perspectiva educativa.

Construcción comunitaria: El proyecto se nutrió de aportes plurales entre estudiantes, trabajadores e investigadores.

Alcance social: El conocimiento no se limita al ámbito estrictamente institucional, sino que trasciende hacia los hogares y las familias, cumpliendo un rol fundamental de extensión universitaria.

Objetivo central: Consolidar una cultura de prevención y preparación sísmica a través de formatos educativos no convencionales.

Desde la dirección del proyecto, la doctora Paula Mateos valoró profundamente el rigor científico y el enfoque comunitario de la investigación, subrayando que la información geofísica de los fenómenos naturales solo adquiere valor práctico para la sociedad cuando se atraviesa e interpreta desde la perspectiva educativa.

Fuente: FFHA, UNSJ