San Juan lanzó un plan para reforzar Matemática en 100 escuelas

El Ministerio de Educación puso en marcha el Plan Provincial de Fortalecimiento en Matemática , una iniciativa que busca mejorar los aprendizajes y cambiar la relación de los estudiantes con una asignatura que suele generar dificultades durante la trayectoria escolar.

El lanzamiento se realizó en el Colegio La Inmaculada y estuvo encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Participaron más de 600 docentes, directivos y supervisores del Gran San Juan y de departamentos alejados.

Durante la primera etapa, el programa llegará a 50 escuelas primarias y 50 secundarias . El trabajo estará concentrado en cuarto, quinto y sexto grado de Primaria, articulados con primero, segundo y tercer año de Secundaria.

La propuesta apunta a dejar atrás una enseñanza basada únicamente en la repetición de procedimientos y promover una matemática vinculada con la resolución de problemas, el pensamiento lógico y situaciones de la vida cotidiana .

Fuentes explicó que los contenidos de la materia se construyen progresivamente, por lo que resulta necesario consolidar las bases desde los primeros años para evitar que las dificultades se acumulen en los niveles siguientes.

La estructura operativa del programa

El plan se desplegará mediante diferentes líneas de trabajo:

Formación docente continua: se desarrollará un ciclo de seis encuentros, tres presenciales y tres virtuales, para actualizar las estrategias didácticas utilizadas en las aulas.

se desarrollará un ciclo de seis encuentros, tres presenciales y tres virtuales, para actualizar las estrategias didácticas utilizadas en las aulas. Enseñanza situada mediante PRISMA: el Programa de Prácticas Reflexivas Institucionales Situadas en Matemática acompañará directamente a docentes e instituciones según sus necesidades.

el Programa de Prácticas Reflexivas Institucionales Situadas en Matemática acompañará directamente a docentes e instituciones según sus necesidades. Articulación entre niveles: se coordinarán contenidos y metodologías entre el segundo ciclo de Primaria y el ciclo básico de Secundaria.

se coordinarán contenidos y metodologías entre el segundo ciclo de Primaria y el ciclo básico de Secundaria. “San Juan en Modo Matemática ON”: se realizarán acciones de sensibilización para desmitificar la materia e involucrar a las familias y a la comunidad.

se realizarán acciones de sensibilización para desmitificar la materia e involucrar a las familias y a la comunidad. Herramientas y materiales pedagógicos: los educadores recibirán recursos para trabajar la matemática mediante el juego, la reflexión y la resolución de situaciones concretas.

El acompañamiento estará a cargo de docentes y capacitadores especializados, quienes trabajarán en territorio junto con los educadores. La intención es que las nuevas metodologías no queden limitadas a una capacitación teórica, sino que puedan trasladarse a las prácticas cotidianas dentro de cada escuela.

La iniciativa se enmarca en el Compromiso Federal por la Matemática, acordado por las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones del país. También complementa el plan provincial de alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que trabaja sobre el fortalecimiento de la lectura y la escritura.

Aunque el despliegue inicial comprenderá 100 establecimientos, Educación indicó que el programa tiene alcance provincial e incluirá progresivamente a instituciones de gestión estatal y privada.