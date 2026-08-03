San Juan será sede del 1° Congreso Nacional de Educación Católica "Construir identidad y proyectar futuro"

San Juan albergará el 1° Congreso Nacional de Educación denominado “Construir identidad y proyectar futuro” , un encuentro pensado para abordar la complejidad de las instituciones escolares en el contexto actual. Está destinada a docentes, directivos y preceptores de todos los niveles educativos.

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La actividad está organizada de manera conjunta por la Fundación para la Educación Católica de San Juan y la Vicaría de Educación del Arzobispado de San Juan de Cuyo . Y se desarrollará el próximo 12 de agosto en las instalaciones del Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, ubicado en calle Las Heras 101 Norte, esquina 25 de Mayo, Capital.

El cronograma oficial contará con disertaciones de destacados referentes del ámbito educativo. La licenciada Mónica Coronado abrirá las exposiciones con la conferencia "El plan institucional ante los desafíos actuales", seguida por el doctor Adrián Álvarez, quien disertará sobre "El Plan Pastoral". Durante la tarde, el licenciado Alejandro Castro Santander abordará la temática de los "Nuevos conflictos en la escuela de la era digital", complementado con paneles de debate.

La convocatoria está dirigida a docentes, directivos, preceptores y representantes legales que se desempeñan en los niveles inicial, primario, secundario y superior, con el propósito de ofrecer un espacio de formación continua, reflexión y trabajo colaborativo entre pares.

La actividad se desarrollará desde las 8 hasta las 18 , y asignará un total de 10 horas reloj de capacitación que se acreditarán únicamente con la asistencia al evento, sin instancia de evaluación final.

Los tres ejes fundamentales del encuentro

El programa del congreso se estructurará en torno a tres ejes fundamentales. El primero de ellos se enfocará en el gobierno escolar y la gestión institucional, promoviendo el análisis y fortalecimiento de herramientas clave como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el Acuerdo Escolar Institucional (AEI) para consolidar comunidades educativas participativas.

Asimismo, se abordarán los desafíos contemporáneos ligados a la era digital y el impacto de las nuevas tecnologías en la convivencia escolar. En este punto, los especialistas debatirán sobre el uso de dispositivos celulares en el aula y las transformaciones en los modos de aprendizaje, con el fin de generar criterios pedagógicos situados, formativos y de mirada crítica.

Por otro lado, la propuesta otorgará un lugar a la tarea evangelizadora y la identidad de los colegios parroquiales. Para ello, se trabajará sobre la incorporación de la dimensión pastoral dentro de la vida institucional cotidiana mediante la elaboración y proyección de un Plan Pastoral Institucional que permita articular la fe, la cultura y la educación en cada comunidad escolar.

Inscripciones y aranceles del Congreso

Desde la organización informaron que la inscripción tiene un arancel de $40.000 para el público en general, mientras que se estableció una tarifa diferenciada de $30.000 para el personal perteneciente a instituciones del Arzobispado de San Juan de Cuyo y para estudiantes del nivel superior. Las inscripciones se realizan en: https://insc.uccuyo.com.ar/register