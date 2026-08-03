San Juan capacita a su personal estatal para optimizar la atención al público

La Provincia puso en marcha un nuevo ciclo de formación continua destinado a empleados públicos

El gobierno busca optimizar la calidad de las respuestas y agilizar la resolución de trámites y consultas.

Con el objetivo central de jerarquizar el empleo público y simplificar la relación diaria con los vecinos, el Gobierno de San Juan puso en marcha un nuevo esquema de capacitación y perfeccionamiento destinado a los agentes estatales de distintas áreas y ministerios.

El plan apunta a transformar los estándares de calidad en las oficinas gubernamentales mediante herramientas de gestión moderna, optimización de tiempos y resolución eficiente de las demandas cotidianas.

Ejes principales del programa de formación Atención y empatía: Capacitación orientada a mejorar la comunicación interpersonal, la escucha activa y la resolución de conflictos en la atención presencial y digital.

Simplificación de trámites: Actualización en normativas y circuitos administrativos para reducir la burocracia y agilizar los expedientes.

Modalidad flexible: Integración de herramientas tecnológicas para que los agentes puedan cursar de manera virtual y presencial, facilitando la participación federal en los distintos departamentos.