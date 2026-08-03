    • 3 de agosto de 2026 - 18:18

    San Juan capacita a su personal estatal para optimizar la atención al público

    La Provincia puso en marcha un nuevo ciclo de formación continua destinado a empleados públicos

    El gobierno busca optimizar la calidad de las respuestas y agilizar la resolución de trámites y consultas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo central de jerarquizar el empleo público y simplificar la relación diaria con los vecinos, el Gobierno de San Juan puso en marcha un nuevo esquema de capacitación y perfeccionamiento destinado a los agentes estatales de distintas áreas y ministerios.

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    El plan apunta a transformar los estándares de calidad en las oficinas gubernamentales mediante herramientas de gestión moderna, optimización de tiempos y resolución eficiente de las demandas cotidianas.

    Ejes principales del programa de formación

    Atención y empatía: Capacitación orientada a mejorar la comunicación interpersonal, la escucha activa y la resolución de conflictos en la atención presencial y digital.

    Simplificación de trámites: Actualización en normativas y circuitos administrativos para reducir la burocracia y agilizar los expedientes.

    Modalidad flexible: Integración de herramientas tecnológicas para que los agentes puedan cursar de manera virtual y presencial, facilitando la participación federal en los distintos departamentos.

    Hacia una administración pública más moderna

    Esta serie de capacitaciones forma parte de una política sostenida de modernización del Estado provincial. La meta oficial es consolidar una administración pública ágil, transparente y capacitada a la altura de las demandas actuales de la comunidad sanjuanina, apostando al recurso humano como motor del cambio institucional.

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