Buscan intensamente a una mujer desaparecida en San Juan

La mujer tiene 34 años y permanece desaparecida desde el 2 de agosto. El programa provincial San Juan Te Busca difundió sus características y pidió comunicar cualquier información al 911.

Claudia Belén Ferreyra Robledo tiene 34 años y es buscada desde el 2 de agosto en San Juan.

Las autoridades activaron una alerta para localizar a Claudia Belén Ferreyra Robledo, una mujer de 34 años cuyo paradero se desconoce desde el domingo 2 de agosto.

Según el afiche difundido por el programa provincial San Juan Te Busca, Claudia es de nacionalidad argentina, tiene contextura física mediana, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez trigueña y tiene ojos marrones.

Al momento de ser vista por última vez vestía una campera roja y un pantalón de jean azul. Además, posee cabello negro y lacio.

Entre sus características particulares, se informó que tiene un tatuaje de estrellas en el pecho, otro con el rostro de un familiar en la espalda y un tercer tatuaje de estrellas acompañado por una frase en la pierna derecha.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para difundir su imagen y aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla. Quienes tengan información pueden comunicarse de manera anónima al 911.