San Juan quedó entre las 5 provincias con más crecimiento mensual en la venta de autos usados

San Juan cerró julio con una señal positiva dentro de un mercado nacional que todavía muestra dificultades. La venta de vehículos usados en la provincia creció 8,94% respecto de junio , resultado que la ubicó cuarta entre las jurisdicciones con mayor incremento mensual del país.

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El desempeño sanjuanino solo fue superado por Formosa, Santa Cruz y La Rioja. De esta manera, la provincia integró el grupo de las cinco con mayor movimiento durante el último mes:

El dato refleja una recuperación de las operaciones respecto del mes anterior, aunque no implica que el mercado provincial haya superado los niveles de 2025. Entre enero y julio, las transferencias de usados en San Juan acumularon una baja interanual del 0,26% . De todos modos, fue una de las caídas más moderadas del país y representó el quinto mejor desempeño acumulado entre las 24 jurisdicciones.

En todo el país se comercializaron 156.810 vehículos usados durante julio , un 12,57% menos que las 179.363 unidades registradas en el mismo mes de 2025. En la comparación con junio, cuando se concretaron 155.492 operaciones, hubo una leve recuperación del 0,85%.

Durante los primeros siete meses de 2026 se transfirieron 1.048.438 vehículos , frente a los 1.097.767 del mismo período del año anterior. La diferencia representó una contracción acumulada del 4,49%, considerablemente mayor que la baja del 0,26% registrada en San Juan.

Desde la Cámara del Comercio Automotor explicaron que el retroceso interanual estuvo relacionado con la estacionalidad de las vacaciones de invierno, el impacto del Mundial sobre la actividad comercial y las dificultades para acordar los valores de los vehículos.

Alejandro Lamas, secretario de la entidad, señaló que algunos propietarios particulares se resisten a ajustar sus pretensiones frente a un mercado de autos cero kilómetro con importantes bonificaciones y una mayor variedad de productos. A esto se suman las tasas de financiamiento, que continúan siendo poco atractivas para una parte de los compradores.

Según el análisis del sector, los usados de gama media o baja, con motores de entre 1,6 y 2 litros y pertenecientes a marcas con trayectoria, son los que suelen conservar mejor su valor. La disponibilidad de repuestos, el consumo, el costo del seguro y la patente también influyen en las decisiones de compra.

Los autos usados más elegidos

El Volkswagen Gol y Trend volvió a encabezar el ranking nacional con 8.276 operaciones durante julio. Detrás quedaron la Toyota Hilux, con 5.485 unidades; el Chevrolet Corsa y Classic, con 4.174; la Volkswagen Amarok, con 3.768; y la Ford Ranger, con 3.722.

El listado se completó con el Peugeot 208, Ford EcoSport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio. La presencia de camionetas y modelos de larga trayectoria volvió a marcar las preferencias dentro del mercado de segunda mano.

El Volkswagen Gol y Trend lideró nuevamente las ventas de usados, seguido por la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa y Classic.

Aunque el escenario nacional continúa condicionado por la caída interanual, San Juan mostró durante julio un mayor dinamismo que la mayoría de las provincias. El desafío para el sector será sostener esa recuperación mensual y lograr que se traduzca en un resultado positivo en el acumulado del año.

Fuente: informe difundido por la Cámara del Comercio Automotor (CCA)