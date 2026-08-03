    • 3 de agosto de 2026 - 11:43

    El Museo Franklin Rawson lanza un concurso federal para investigación en artes visuales

    La convocatoria nacional, en el marco del 90° aniversario de la institución, ofrece dos incentivos económicos para estudiar la historia cultural de la provincia

    El Museo Franklin Rawson ofrece un nuevo premio a nivel nacional, en este caso, un estímulo a la investigación en artes visuales.

    El Museo Franklin Rawson ofrece un nuevo premio a nivel nacional, en este caso, un estímulo a la investigación en artes visuales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las celebraciones por su 90° aniversario, el Museo Franklin Rawson lanzó oficialmente la primera edición del "Premio Estímulo a la Investigación en Artes Visuales". La ambiciosa propuesta busca fomentar la formación científica, posicionando a San Juan y a la región de Cuyo como campos fundamentales para el estudio cultural.

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    La iniciativa es llevada adelante por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Agencia San Juan del Bicentenario y el propio Museo, en alianza con Naturgy San Juan S.A.. Este certamen de carácter federal otorgará dos estímulos económicos de $1.500.000 cada uno para proyectos que indaguen e impacten en el desarrollo artístico local y regional, además de incluir menciones especiales de carácter honorífico dictaminadas por el jurado.

    El objetivo es fortalecer la investigación, preservar el patrimonio y promover la construcción de conocimiento sobre la identidad de la provincia. "El hecho de fomentar los procesos de investigación en las artes visuales invita a pensar nuevos modos de conocer y reflexionar, como también a construir y habitar la historia, memoria e identidad cultural de nuestro territorio", sostienen desde el Franklin Rawson.

    Es el primer premio a la investigaci&oacute;n en artes visuales que realiza el Franklin Rawson

    Es el primer premio a la investigación en artes visuales que realiza el Franklin Rawson

    Detalles de la convocatoria

    La convocatoria está dirigida a investigadores, historiadores, curadores, críticos, museólogos, archivistas, gestores culturales, productores y artistas visuales de nacionalidad argentina; y a extranjeros con un mínimo de cuatro años de residencia en el país con documentación comprobable. La postulación puede realizarse de forma individual o mediante colectivos artísticos e institucionales.

    En cuanto a la temática, las propuestas "se pueden enmarcar en ejes alineados con la cultura de San Juan, la región de Cuyo, que impliquen cruces y dialécticas entre nuestro territorio y la geografía artística nacional", según marca la presentación de la convocatoria. Y entre los posibles disparadores incluye: arte y regionalismo, institucionalización de entes oficiales, espacios culturales auto-gestivos, puesta en valor de patrimonio, gestión y curaduría, trayectoria de referentes de las artes, interdisciplinariedad entre prácticas artísticas e investigación, producción e innovación, entre otros.

    Las bases y condiciones completas pueden consultarse en los sitios web oficiales del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson: www.museofranklinrawson.org y https://linktr.ee/museo_franklin_rawson

    Para consultas o dudas referentes al concurso, el museo habilitó el correo electrónico institucional [email protected] Para consultas o dudas referentes al concurso, el museo habilitó el correo electrónico institucional [email protected]

    El plazo para la presentación de propuestas estará abierto desde el 13 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2026.

    La selección de las propuestas ganadoras estará a cargo de un jurado de tres miembros compuesto por un representante del Museo Franklin Rawson y dos especialistas externos de reconocida trayectoria a nivel nacional y regional. El anuncio oficial de los proyectos seleccionados se realizará el 12 de febrero de 2027.

    Las propuestas ganadoras contarán con un período de ejecución que abarcará desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2027, debiendo presentar el informe final y la rendición de cuentas correspondiente el 1 de diciembre de 2027.

    Cronograma clave

    • Inscripción: Del 13/10/2026 al 15/11/2026

    • Anuncio de ganadores: 12/02/2027

    • Ejecución de proyectos: Del 01/03/2027 al 30/11/2027

    • Entrega de informe final y rendición: 01/12/2027

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