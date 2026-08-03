Convocatoria para artistas: fotografías de Leonardo Martín Pagano

El fotógrafo mendocino comparte con los lectores algunas de sus imágenes, con las que "invita al espectador a ver más allá de lo evidente"

La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

Leonardo Martín Pagano Oriundo de Mendoza, nació en 1988. Es un artista visual cuya obra abarca el diseño, la fotografía artística y el documental. Su formación incluye una Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Mendoza, donde actualmente forma parte del cuerpo docente. A lo largo de su carrera, ha ampliado sus estudios con diplomaturas en marketing digital, redes sociales, fotografía documental y conservación. Su trabajo ha sido exhibido en muestras individuales y colectivas, tanto en galerías nacionales como internacionales.

Pagano es cofundador y CEO, junto a Facundo Leyton, de la productora audiovisual Cóndor Andino Film. Tras una temporada de estudios y exploración fotográfica en Europa, reside actualmente en Mendoza. A su vez forma parte de la nueva Comisión Directiva de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). En su actual gestión, se desempeña como Director de la institución, asumiendo además la responsabilidad de liderar el Área de Cultura.

A través de sus imágenes, Pagano busca crear un legado visual que inspire cambios positivos en la sociedad, utilizando la fotografía como una herramienta poderosa para la reflexión y la transformación.

Las fotografías Ficha técnica Ventana de memoria Cumbre ⇒ CONVOCATORIA ABIERTA Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.