La Orquesta Sinfónica de la UNSJ lanzó una convocatoria para llevar los clásicos del rock internacional a un nuevo formato

La convocatoria está dirigida a bandas con trayectoria. La propuesta formará parte de un proyecto sinfónico-coral de gran escala que se encuentra en desarrollo.

El Centro de Creación Artístico Orquestal, a través de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan), abrió una convocatoria para bandas locales que deseen participar de un espectáculo sinfónico dedicado a grandes clásicos internacionales del rock y el pop de las décadas de 1980 y 1990. Si bien por el momento están ultimando detalles en torno al proyecto, el llamado a los interesados ya está habilitado.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 5 de agosto y está destinada a grupos con experiencia y trayectoria. El perfil de la formación debe ser con experiencia en repertorio internacional de rock y pop, además de capacidad para desenvolverse en escenarios de gran magnitud. Lo que se pretende es sumar una banda que desee participar de un espectáculo de gran envergadura.

El proyecto, denominado "Sinfónico 80-90 – Rock & Pop en versión sinfónico-coral", apunta a fusionar el sonido de una banda de rock con la potencia de una orquesta sinfónica y un coro, en un espectáculo pensado para convocar a más de 2.000 espectadores y contar con registro audiovisual profesional. En ese contexto, el director del Centro de Creación Artístico Orquestal, Alfredo Agusto, explicó que por el momento el objetivo es avanzar con la selección del grupo que integrará la propuesta.

"El llamado es para que las bandas se presenten. Aún estamos terminando los detalles en torno al proyecto que luego se irá comunicando", señaló a DIARIO DE CUYO.

Si bien por el momento se desconocen aspectos vinculados a la producción o características del espectáculo, la convocatoria anticipa que el repertorio estará integrado por grandes clásicos internacionales de los años '80 y '90, interpretados en formato sinfónico-coral. Las bandas interesadas deberán solicitar la información completa a través de un mensaje o escribiendo al correo electrónico [email protected].