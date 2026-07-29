    • 29 de julio de 2026 - 09:11

    Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: por qué volvieron a internarlo

    El periodista, de 82 años, ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei por una complicación respiratoria.

    Chiche Gelblung.

    Chiche Gelblung.

    Foto:

    La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación luego de que el periodista fuera internado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei por un problema respiratorio, apenas semanas después de haber atravesado una prolongada internación por otra complicación médica.

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    La noticia fue confirmada por Ángel de Brito durante su programa en Bondi, donde explicó que el conductor ingresó al centro de salud durante la jornada del martes y respondió favorablemente al tratamiento.

    "Ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron. Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio", señaló De Brito al brindar detalles sobre el estado de salud de su colega.

    Podría recibir el alta en las próximas horas

    Según trascendió, Gelblung no necesitó ser trasladado a terapia intensiva y presentó una evolución favorable desde su ingreso al sanatorio.

    Los médicos evaluaban otorgarle el alta durante este miércoles, aunque finalmente esa decisión podría concretarse este jueves, dependiendo de cómo continúe su recuperación.

    De Brito también destacó que el periodista mantiene intactas sus ganas de regresar a la actividad profesional. "Va a poder volver a trabajar, que es lo que más le gusta. Chiche tiene ya 82 años y viene con muchos achaques, pero golpeado y todo quiere trabajar", expresó.

    Un estado de salud delicado

    Esta nueva internación se produce pocas semanas después de que Gelblung permaneciera cerca de un mes internado en terapia intensiva por una trombosis en uno de sus tobillos.

    Durante ese tratamiento le colocaron dos stents y comenzó una terapia con anticoagulantes para evitar nuevas complicaciones.

    Además, el reconocido periodista atraviesa un problema renal que lo obliga a realizarse sesiones de diálisis tres veces por semana, por lo que su estado de salud es seguido de cerca por su entorno y sus médicos.

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