    • 28 de julio de 2026 - 18:27

    La decisión final de Nico Occhiato sobre Florencia Peña tras la fake news sobre el papá de Lionel Messi

    El escándalo explotó el 18 de junio, cuando Florencia Peña dijo en vivo que el papá de Lionel Messi había muerto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nicolás Occhiato y Florencia Peña retomaron el diálogo tras la fake news de la actriz al aire de Luzu TV y la polémica versión sobre un juicio de 750 millones de pesos. Después de una charla a solas, este lunes se reencontraron a través de una reunión virtual en la que también participaron Marley y una productora, y se tomó una decisión final sin vuelta atrás.

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    Según expuso Ángel de Brito en LAM (América), Occhiato optó por dejar en el pasado El Show del Verano, el ciclo que conducía la exitosa dupla. De esta forma, ninguno de los dos regresará a la señal de streaming.

    “La situación quedo áspera. No habrá juicio, aunque a ella se lo recomendaron. Su intención es volver a Luzu, pero Nico ya le comunicó su decisión“, sostuvo el periodista.

    En su programa Nadie dice nada, Occhiato se defendió de las críticas por el escándalo y enfatizó que lo sucedido “fue con cero mala leche”.

    “Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal. Dicho todo esto, hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir y está todo recontra aclarado”, pronunció.

    También hizo referencia a la versión de que más de 12 auspiciantes le habrían quitado el apoyo al canal de streaming tras la difusión de la fake news sobre el papá de Messi.

    “No se bajó ninguna marca, seguimos acá, todo lo que se dijo también fue mentira”. Por último, le agradeció a su comunidad y aclaró que no es el fin de Luzu TV.

    El escándalo explotó el 18 de junio, cuando Peña dijo en vivo que el papá de Lionel Messi había muerto.

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