    • 27 de julio de 2026 - 20:41

    "Voces en la Legislatura", la invitación para conocer y conectar con autores sanjuaninos desde distintos lenguajes artísticos

    El ciclo propone acercar la obra literaria local al público sanjuanino con una propuesta que combina actuación, música e identidad. Ofelia Zúcolli Fidanza, la primera protagonista.

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    Por Celeste Roco Navea

    La obra de los escritores sanjuaninos dejará las páginas para subirse al escenario. Con esa premisa, el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados pondrá en marcha "Voces en la Legislatura", un ciclo artístico y cultural que busca acercar el patrimonio literario provincial al público mediante propuestas escénicas multiartísticas. La primera cita estará dedicada a la escritora calingastina Ofelia Zúccoli Fidanza, en una experiencia que combinará actuación, música, narración, danza y recursos audiovisuales.

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    "Nuestra intención es reflejar el patrimonio cultural que tenemos y poder visualizarlo en representaciones artísticas, musicales y teatrales, donde compartiremos sobre la vida y obra de autores locales ", explicó en contacto con DIARIO DE CUYO Sandra Luna, encargada del Fondo Editorial de San Juan.

    El propósito detrás del ciclo es sumar un nuevo formato de promoción y difusión de la obra de autores locales, tanto históricos como de la nueva generación, experimentando nuevas propuestas artísticas que colaboren a fortalecer el patrimonio cultural local. Llegar a público nuevo permitirá poner nuevamente en circulación los tesoros literarios de San Juan.

    “Voces en la Legislatura”, mucho más que un espectáculo

    La primera cita se llama "Ofelia. Tierra fértil hecha de palabras", una propuesta que se llevó en un formato breve a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y será la primera vez que se presenta en la provincia. En escena estarán Karen Aguirre en actuación; encarnando a la autora cordillerana, y estará acompañada por Nicolás Olivieri, quien brindará la interpretación musical.

    La propuesta del Fondo Editorial va más allá del espectáculo en sí mismo. La experiencia comenzará antes con una feria con emprendedores gastronómicos y culturales, editoriales provinciales, librerías y bodegas. En esta oportunidad estará presente la gente de Casimiro, vinos de altura, y De mi campo, delicias gourmet.

    "Queremos que la gente llegue antes, recorra ese espacio, pueda degustar productos, conocer otras propuestas literarias y después ingresar a la sala", señaló Luna.

    Un proyecto pensado para crecer y tener continuidad en el tiempo

    El homenaje a Ofelia es apenas el punto de partida de un proyecto mayor. El objetivo del ciclo es mantener una programación estable y abrir el escenario a otros autores sanjuaninos.

    En ese sentido Luna adelantó que la próxima propuesta estará dedicada a los ganadores del certamen San Juan Escribe. "La idea es que los autores presenten sus libros y que haya una intervención artística durante, antes o después de esa presentación", explicó.

    La iniciativa, además, busca fortalecer el vínculo entre la literatura y las nuevas generaciones. El ciclo fue declarado de interés educativo, cultural y social por la Cámara de Diputados y sus organizadores trabajan para sumar a instituciones educativas mediante una resolución ministerial.

    "Queremos trabajar con las escuelas. Más allá de quienes ya disfrutan de la literatura, buscamos que nuevos públicos puedan conocer a nuestros escritores desde otra perspectiva", sostuvo Luna. Así, la apuesta busca que la literatura deje de ser únicamente un libro y se transforme en un encuentro entre autores, artistas y público.

    El dato sobre la primera edición de “Voces en la Legislatura”

    La cita es el próximo viernes 7 de agosto, a partir de las 20 horas en el Auditorio Emar Acosta, en el edificio anexo de la Legislatura Provincial, ubicado sobre Laprida antes de Las Heras, Capital.

    Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita. Sin embargo, debido a la capacidad de la sala, se entregarán los tickets previamente en el Fondo Editorial que se encuentra en el segundo piso del Anexo a partir del 3 de agosto. Luna destacó que en torno a la demanda se analizará si se realiza una segunda función, ya que la idea es que todos los interesados puedan vivir la experiencia.

    Un detalle no menor es que para concurrir a la feria de emprendedores no será necesario contar con entrada, ya que todo se montará fuera del auditorio. “Invitamos a los sanjuaninos a que pasen de 20 a 21 horas por el espacio emprendedor para disfrutar de las degustaciones y poder tomar contacto con otras obras literarias previo al inicio de la función”, precisó Luna.

    El espectáculo tendrá una duración de 45 minutos y es destinado a toda la familia.

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