Valentina Márquez frenó un show en San Juan tras recibir un hielazo y respondió a las críticas

La presentación de Valentina Márquez en la Sala del Sol quedó atravesada por un momento de tensión cuando, en medio del espectáculo, una persona del público le arrojó un hielo que impactó en su frente. La cantante frenó la música, manifestó su enojo y pidió que el responsable abandonara el lugar.

El episodio ocurrió durante una transición entre canciones, cuando la iluminación del escenario había disminuido. Según relató posteriormente la artista, el objeto fue lanzado con fuerza y llegó a lastimarla, por lo que decidió detener el show para intentar identificar a quien había realizado la agresión.

Luego de recibir el impacto, Valentina Márquez interrumpió la presentación y se dirigió al público con evidente enojo. La cantante pidió que la persona responsable se retirara y señaló que quienes no estuvieran disfrutando del espectáculo podían abandonar el lugar.

La cantante cordobesa también solicitó colaboración para encontrar a quien había arrojado el hielo. Sin embargo, como nadie reconoció haber sido el responsable, el espectáculo continuó minutos después.

Valentina Márquez frenó su presentación en San Juan después de que un hielo lanzado desde el público impactara en su frente. Video vía Instagram (@gdc.enelshow)

Con el correr de las horas, las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y generaron distintas interpretaciones sobre lo ocurrido. Frente a las versiones que mencionaban una supuesta discusión generalizada, la cantante aclaró que no existió una pelea con el público y que solamente detuvo el baile para reclamar por la agresión.

El descargo de la cantante en las redes

En una serie de publicaciones, Márquez agradeció la convocatoria de los sanjuaninos y remarcó que el recital había transcurrido con normalidad hasta el momento del impacto. También calificó lo sucedido como un hecho aislado y aseguró que el incidente no modificaba su cariño por la provincia.

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“Estoy en todo mi derecho de pedir que no me golpeen”, expresó la cuartetera, quien advirtió que el lanzamiento podría haber provocado un accidente de mayor gravedad. Además, afirmó que posteriormente logró conocer la identidad del supuesto responsable, aunque decidió no brindar públicamente su nombre.

La cantante también respondió a quienes la cuestionaron por aparecer con una bebida alcohólica mientras estaba sobre el escenario. En ese sentido, consideró que existe una doble vara para juzgar a las mujeres artistas y señaló que situaciones similares protagonizadas por varones no suelen generar las mismas críticas.

“Soy así y no la voy a caretear”, sostuvo Márquez al defender su manera de mostrarse ante el público. La artista reconoció que puede reaccionar con intensidad cuando se enoja, pero afirmó que no piensa construir un personaje diferente para evitar comentarios negativos en las redes sociales.

Antes de finalizar su descargo, volvió a agradecer a quienes participaron del show y diferenció al público sanjuanino de la persona que arrojó el hielo. De esta manera, buscó dar por terminada la polémica y dejó en claro que el episodio no afectará su relación con sus seguidores de San Juan.