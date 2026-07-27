La medida tiene carácter preventivo y alcanza a todos los niveles y modalidades para el resto de la jornada en esos tres departamentos, este 27 de julio.

Por el Zonda, suspenden las clases en varios departamentos de San Juan

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Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informó que se suspende la actividad escolar para el resto de la jornada de este lunes 27 de julio en los departamentos Valle Fértil, Jáchal e Iglesia.

La suspensión alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades de esos departamentos.

A su vez, la suspensión también abarca a los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras que estaban previstos para la jornada, los cuales serán reprogramados.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).