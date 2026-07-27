    • 27 de julio de 2026 - 10:42

    UCCuyo: tras un convenio con UPROCAM dictará un curso de capacitación para la actividad minera

    Este curso que dictará la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la UCCuyo, se desarrollará el 11 y 12 de agosto.

    La UCCuyo y UPROCAM darán un curso de conducción segura en alta montaña.

    La UCCuyo y UPROCAM darán un curso de conducción segura en alta montaña.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La UCCuyo, a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y la Unión de Propietarios de Camiones (UPROCAM) dictarán el Curso de Conducción Segura en Alta Montaña, Primeros Auxilios y Gestión de Riesgos Operativos, que se desarrollará los días 11 y 12 de agosto en la sede de UPROCAM. Es presencial y con cupo limitado. Ya abrieron las inscripciones.

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    Esta capacitación surge de un convenio de cooperación entre ambas instituciones y responde a una necesidad concreta de la provincia. San Juan presenta un importante desarrollo de actividades mineras, industriales y de transporte en entornos de alta montaña, donde los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos específicos asociados a la conducción en caminos de montaña, las condiciones climáticas adversas, la hipoxia por altura, la fatiga operacional y las situaciones de emergencia.

    En este contexto, el curso busca fortalecer las competencias técnicas, preventivas y operativas de conductores y trabajadores vinculados a estas actividades, promoviendo una cultura de seguridad basada en la prevención, la gestión del riesgo y la respuesta eficaz ante contingencias. La propuesta se enmarca en las prioridades de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que integra a los saberes técnicos y a la práctica en manejo una mirada sobre los factores humanos y psicológicos que intervienen en la conducción y en la toma de decisiones.

    Contenidos y destinatarios del curso de la UCCuyo

    La formación tendrá una duración total de 12 horas reloj, distribuidas en dos jornadas de seis horas, con instancias teóricas y prácticas. A lo largo del cursado se abordarán la seguridad vial y los factores humanos, el mal de altura y la fisiología de la altitud, la oxigenoterapia, los primeros auxilios, el impacto de las sustancias psicoactivas en la conducción, las maniobras de conducción segura en alta montaña, la inspección y seguridad vehicular, y la normativa vigente y las responsabilidades del conductor.

    La propuesta está dirigida a personas interesadas en capacitarse para trabajos en alta montaña. Se requiere título secundario previo y, en caso de no poseerlo, podrán inscribirse quienes acrediten experiencia en trabajos en altura o en la conducción profesional de camionetas y camiones.

    Inscripciones para el curso de capacitación

    El curso se dictará en la sede de UPROCAM, Rawson 586 norte, los días 11 y 12 de agosto. Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNEaD5uEfBwt-ydt_u6KMjS6LuTjDxFGpvu43eztTWTP6HWQ/viewform

    Una agenda de formación en expansión

    Este curso constituye la primera propuesta de un trabajo conjunto que continuará desarrollándose. Desde la UCCuyo y UPROCAM se encuentran preparando nuevas capacitaciones en colaboración con otras facultades de la Universidad, con el objetivo de ampliar la oferta de formación orientada al sector del transporte, la seguridad y el desarrollo productivo de la provincia.

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