Alianza estratégica: La UCCuyo y la Liga Sanjuanina de Fútbol se unen para profesionalizar el deporte local

En la tarde de este jueves 23 de julio, la UCCuyo y la Liga Sanjuanina de Fútbol firmarán un convenio de cooperación mutua.

La UCCuyo y la Liga Sanjuanina de Fútbol trabajarán juntas para profesionalizar el deporte.

En un paso decisivo para integrar la formación académica con el desarrollo deportivo de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Liga Sanjuanina de Fútbol firman este jueves 23 de julio un importante Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Mutua.

La rúbrica, encabezada por la rectora de la casa de altos estudios, María Laura Simonassi, y el presidente de la entidad futbolística, Juan Valiente, sienta las bases para un trabajo conjunto enfocado en la investigación, la extensión universitaria y la capacitación técnica.

Un puente entre las aulas de la UCCuyo y la cancha Esta alianza no sólo busca fortalecer los lazos institucionales, sino también transformar la realidad del deporte local mediante herramientas concretas de formación. "El acuerdo establece un marco de cooperación recíproca para brindar asistencia técnica mutua y desarrollar actividades académicas de alto impacto en temas de interés común para la comunidad sanjuanina", informaron desde la universidad.

Foco en el Futsal: primera acción concreta Como muestra de la inmediatez de este acuerdo, durante el mismo acto se firmará un Acta Complementaria entre la Liga y el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Santa María (dependiente de la UCCuyo), representado por su director, José Antonio Carrascosa.

Esta firma ratifica el acompañamiento para el dictado de la "Actualización Académica en Dirección Técnica y Enseñanza del Futsal" (Resolución N.º 8232-ME-2026), un programa diseñado específicamente para formadores y técnicos deportivos. En este marco, cada una de las instituciones involucradas tendrán un rol asignado para garantizar el éxito de este trabajo conjunto: