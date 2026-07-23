    • 23 de julio de 2026 - 08:44

    Tradición en 25 de Mayo: se viene la Fiesta Provincial del Chivo Veinticinqueño y la Chanfaina

    El próximo domingo 26 de julio, el predio del Cristo Peregrino se convertirá en el epicentro de la cultura gaucha de 25 de Mayo.

    EL 26 de julio se realizará la Fiesta del Chivo y la Chanfaina en 25 de Mayo.

    EL 26 de julio se realizará la Fiesta del Chivo y la Chanfaina en 25 de Mayo.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El invierno sanjuanino se enciende con el fuego de los asadores y el sonido de las guitarras. La Asociación Civil de Puesteros, con el auspicio del municipio de 25 de Mayo, confirmó la realización de la 7° Fiesta Provincial del Chivo Veinticinqueño y la Chanfaina, uno de los encuentros más esperados del calendario cultural y gastronómico de la provincia.

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    La cita está programada para el domingo 26 de julio, abriendo sus puertas a vecinos y visitantes desde las 9, en el predio Cristo Peregrino, ubicado sobre Ruta 20 y Km 486. Se proyecta un marco multitudinario para compartir una jornada completa en familia y entre amigos, rindiendo homenaje a la identidad del campo sanjuanino.

    La chanfaina, una tentación gastronómica en la fiesta tradicional en 25 de Mayo.

    La chanfaina, una tentación gastronómica en la fiesta tradicional en 25 de Mayo.

    Gastronomía e identidad de 25 de Mayo

    El verdadero protagonista de la jornada estará servido a la mesa. Los asistentes podrán degustar la gastronomía típica cuyana en su máxima expresión: desde el clásico chivo a las brasas hasta la infaltable chanfaina, plato emblemático que resume los sabores ancestrales de los puesteros del sur sanjuanino. La oferta gastronómica se completará con una amplia variedad de comidas tradicionales y un servicio de bebidas heladas para acompañar la jornada.

    Además, el espíritu festivo incluirá un incentivo especial para quienes asistan: con el valor de la entrada, cada participante ingresará en el sorteo de un chivo, manteniendo viva la tradición de agasajar al público de la zona.

    Destrezas camperas y música cuyana

    El campo de juego vestirá sus mejores galas para albergar espectáculos de jineteadas y destrezas criollas. La destreza ganadera estará garantizada por la destacada tropilla "La Sanjuanina", propiedad de Tato Costa, que llegará con los petisos y los mejores reservados para brindar un show de coraje y destreza ecuestre a la altura de las grandes jineteadas del país.

    El escenario mayor ofrecerá un repertorio representativo de toda la región, convocando a reconocidos artistas en vivo provenientes de las tres provincias cuyanas (San Juan, Mendoza y San Luis).

    Hacia el final del día, la pista se encenderá con un Gran Cierre Bailable que promete hacer bailar a todo el público presente. El espectáculo contará con la actuación especial de "Las Voces de la Cumbre" y, como plato fuerte por primera vez en el departamento, el esperado desembarco desde la provincia de San Luis de "Renzo Albelo y sus Muchachos".

    "Esta fiesta no solo pone en valor nuestro trabajo y nuestras costumbres, sino que reúne a familias de toda la provincia alrededor de la mesa y la tradición", destacan desde la organización.

    La convocatoria, respaldada por la gestión municipal del intendente Rodolfo Jalife, busca consolidar al departamento de 25 de Mayo como un polo de atracción turística y preservación de la identidad cuyana.

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