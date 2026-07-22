    • 22 de julio de 2026 - 20:24

    Paritarias estatales: acordaron una suba del 8% en dos tramos y la recategorización de empleados

    El acuerdo beneficia al personal de planta permanente y otorga dos categorías más en la carrera administrativa.

    Los estatales cobrarán un 8% de aumento y serán recategorizados.

    Los estatales cobrarán un 8% de aumento y serán recategorizados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Gobierno de San Juan alcanzaron un acuerdo en la mesa paritaria correspondiente al segundo semestre. El entendimiento fija una actualización salarial del 8% a liquidarse en dos tramos y contempla la recategorización de dos posiciones escalafonarias para los trabajadores de planta permanente de la administración pública provincial.

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    La pauta salarial convenida tendrá vigencia hasta el mes de noviembre y se estructuró del siguiente modo:

    • 4% de incremento con las liquidaciones correspondientes al mes de agosto.
    • 4% de incremento adicional que se aplicará sobre los haberes de octubre.

    Recategorización automática de dos categorías para el personal de planta permanente de la administración central.

    Este acuerdo es hasta noviembre, de esta manera la medida busca aportar previsibilidad al bolsillo del trabajador y avanzar en la carrera administrativa.

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