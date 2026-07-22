Paritarias estatales: acordaron una suba del 8% en dos tramos y la recategorización de empleados

El acuerdo beneficia al personal de planta permanente y otorga dos categorías más en la carrera administrativa.

Los estatales cobrarán un 8% de aumento y serán recategorizados.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Gobierno de San Juan alcanzaron un acuerdo en la mesa paritaria correspondiente al segundo semestre. El entendimiento fija una actualización salarial del 8% a liquidarse en dos tramos y contempla la recategorización de dos posiciones escalafonarias para los trabajadores de planta permanente de la administración pública provincial.

La pauta salarial convenida tendrá vigencia hasta el mes de noviembre y se estructuró del siguiente modo:

4% de incremento con las liquidaciones correspondientes al mes de agosto.

4% de incremento adicional que se aplicará sobre los haberes de octubre. Recategorización automática de dos categorías para el personal de planta permanente de la administración central.