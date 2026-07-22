Tras el temporal en Calingasta, Naturgy dio explicaciones por los extensos cortes de luz que generaron malestar en la población

El intenso temporal de nieve, lluvia y viento que azotó al departamento Calingasta en los últimos días no solo dejó un paisaje cordillerano complejo, sino también a cientos de vecinos a oscuras durante prolongadas horas. Ante el malestar generado en la comunidad, la empresa distribuidora Naturgy San Juan emitió un comunicado oficial a modo de descargo, donde detalló los motivos detrás de las interrupciones del servicio eléctrico y el estado del operativo de emergencia.

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Según argumentó la compañía, las nevadas persistentes, la acumulación de nieve y las ráfagas de viento impactaron severamente sobre la infraestructura eléctrica. Estas condiciones climáticas, respaldadas por las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, provocaron la reducción de la visibilidad y anegaron caminos, lo que dificultó el acceso de los equipos operativos a las zonas afectadas.

Desde la distribuidora informaron que se activaron los planes de contingencia desplegando personal local y refuerzos enviados desde la Ciudad de San Juan, totalizando siete cuadrillas (entre propias y contratistas), camionetas, un camión mediano y tres hidrogrúas.

Sin embargo, los trabajos sufrieron importantes demoras debido a las condiciones del suelo. El caso más crítico se registró en la zona de Villa Nueva , donde Naturgy explicó que las grúas de gran porte no pudieron ingresar a tiempo e incluso llegaron a hundirse en el barro y la nieve durante los intentos de acceso.

Recién durante la jornada de este miércoles, tras una leve mejora en la transitabilidad de los caminos, los equipos lograron retomar las tareas pesadas para levantar aproximadamente 200 metros de línea derribada y avanzar en la reconexión de ese sector.

El estado del servicio localidad por localidad

Respecto del panorama actual en el departamento precordillerano, la empresa precisó la situación del suministro:

Tamberías y Barreal: La totalidad de los usuarios afectados en la red de media tensión ya cuenta con el servicio normalizado.

Villa Nueva: Continúan las maniobras operativas sobre la red principal para devolver la energía al sector.

Baja Tensión: Persisten reclamos puntuales de clientes domiciliarios en distintas zonas, los cuales están siendo atendidos de manera individual.

Refuerzos en la zona y recomendaciones de seguridad

Naturgy confirmó que los equipos técnicos enviados desde la capital sanjuanina permanecerán en Calingasta hasta que se restablezca el servicio al 100% de los usuarios. Asimismo, remarcaron que las tareas se realizan priorizando la seguridad del personal y de los vecinos.

Finalmente, ante la presencia de cables cortados, postes caídos o ramas sobre las líneas eléctricas, desde la empresa solicitaron a la comunidad no acercarse ni intentar manipular las instalaciones para evitar accidentes graves, y canalizar los reclamos a la línea gratuita de atención de emergencias: 0800-666-3637.