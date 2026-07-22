    • 22 de julio de 2026 - 13:05

    Encontraron a los dos adolescentes de 14 años que eran buscados en San Juan

    Estaban desaparecidos desde el 17 y 18 de julio. Aún no trascendieron detalles sobre los hallazgos.

    Ambos adolescentes fueron encontrados el 22 de julio, aunque todavía no se conocieron detalles sobre los hallazgos.

    Ambos adolescentes fueron encontrados el 22 de julio, aunque todavía no se conocieron detalles sobre los hallazgos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los dos adolescentes de 14 años que eran buscados intensamente en San Juan, afortunadamente fueron encontrados este miércoles 22 de julio. Se trata de T. B. P. y Alma A. F., cuyas desapariciones habían activado pedidos públicos de colaboración mediante el programa provincial San Juan Te Busca.

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    La localización de ambos fue comunicada mediante placas oficiales difundidas por las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se brindaron precisiones sobre dónde fueron encontrados, en qué circunstancias ni si se encontraban juntos.

    Tiziano era buscado desde el 17 de julio, mientras que Alma había sido vista por última vez al día siguiente, el 18 de julio. Los dos casos habían generado preocupación y motivaron la difusión de sus fotografías y características físicas para solicitar información a la comunidad.

    En el caso de Tiziano, las autoridades habían informado que medía aproximadamente 1,45 metros, tenía tez blanca, ojos marrones y cabello castaño. Por su parte, Alma mide cerca de 1,50 metros y, al momento de ausentarse, vestía una campera inflable bordó, pantalón ancho y zapatillas negras.

    La confirmación permitió desactivar los pedidos de búsqueda que se encontraban vigentes. No obstante, las autoridades todavía no emitieron información ampliada sobre los procedimientos que permitieron localizar a los adolescentes.

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