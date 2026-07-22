Habilitaron la nueva app del ECO en San Juan: cómo descargarla y qué cambia para los usuarios

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en funcionamiento SEM Mobile , la nueva aplicación del Estacionamiento Controlado. La plataforma reemplaza a SEM San Juan e incorpora una ventaja para quienes viajan: permitirá pagar el estacionamiento en otras ciudades y provincias que utilicen el mismo sistema.

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El cambio comenzó a aplicarse este miércoles 22 de julio como parte del proceso de modernización tecnológica del municipio. El objetivo es contar con una herramienta más estable, segura y sencilla para administrar el estacionamiento medido desde el teléfono celular.

Quienes ya utilizaban SEM San Juan podrán ingresar a la nueva plataforma con el mismo nombre de usuario y contraseña . La migración conservará automáticamente el saldo disponible y el historial de operaciones, por lo que los usuarios no perderán el dinero cargado ni los registros anteriores.

Durante las primeras horas de implementación, las dos aplicaciones funcionarán de manera transitoria y sincronizada. Si una persona inicia el estacionamiento desde la versión anterior, esa operación también quedará registrada en SEM Mobile.

La aplicación anterior mostrará un aviso con el botón “DESCARGAR” , que dirigirá al usuario hacia Google Play Store. Después de instalar SEM Mobile e ingresar con sus credenciales habituales, se recomienda eliminar la versión anterior para evitar confusiones.

Por el momento, la información oficial difundida se refiere a la descarga para dispositivos con sistema Android mediante Google Play Store.

Permitirá pagar el estacionamiento en otras provincias

Una de las principales novedades es que SEM Mobile funciona como una plataforma compartida por diferentes municipios argentinos. Esto permitirá que una persona que viaje pueda seleccionar dentro de la misma aplicación la ciudad adherida en la que se encuentre y abonar allí el estacionamiento medido.

De esta manera, los usuarios ya no tendrán que instalar una aplicación distinta cada vez que visiten una localidad que trabaje con el sistema. Solo deberán ingresar a SEM Mobile, elegir la ciudad correspondiente y comenzar el estacionamiento.

El servicio continuará funcionando en la Ciudad de San Juan bajo la administración de la Dirección de Estacionamiento Controlado, conocida como ECO. El cambio afecta principalmente a la herramienta utilizada para activar, consultar y finalizar el estacionamiento desde el celular.

Cómo pasar de SEM San Juan a SEM Mobile

Para completar la actualización, el usuario deberá:

Abrir la aplicación anterior, SEM San Juan.

Presionar el botón “DESCARGAR” que aparecerá en pantalla.

que aparecerá en pantalla. Instalar SEM Mobile desde Google Play Store.

Ingresar con el usuario y la contraseña que ya utilizaba.

Verificar que el saldo y el historial se encuentren disponibles.

Desinstalar la aplicación anterior una vez finalizada la migración.

La descarga es gratuita y no se requiere un registro adicional. El saldo de la cuenta se trasladará de manera automática a la nueva plataforma.

Ante inconvenientes o consultas, los usuarios pueden comunicarse con la Dirección de Estacionamiento Controlado mediante el correo [email protected]. La atención se brinda de lunes a viernes, de 7 a 13.

Con la implementación de SEM Mobile, Capital busca simplificar el uso cotidiano del estacionamiento medido y ofrecer una aplicación que también resulte útil para los sanjuaninos que circulen por otras localidades del país.