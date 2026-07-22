Ullum se llena de ciencia y diversión: el increíble taller donde los chicos desafían al viento

Entre molinos caseros, cohetes y paracaídas de colores, el embarcadero de Ullum se transforma en un gran laboratorio de ideas.

Este viernes 24 de julio, los chicos podrán divertirse y aprender en el 'Laboratorio del Viento' en Ullum.

Si hay algo que caracteriza a San Juan, es su relación con el viento. Se lo conoce en todas sus versiones: desde la brisa fresca que alivia el atardecer hasta el imponente Zonda que irrumpe con fuerza. Sin embargo, en el departamento Ullum surgió una interrogante fascinante: ¿cuánto potencial se esconde en esa fuerza invisible que rodea a la región?

Con esa idea en mente, la Usina de Ullum, en el ingreso del embarcadero nació una respuesta brillante: el ‘Laboratorio del Viento’, un espacio diseñado para transformar esa energía en juego, aprendizaje y exploración. Esta propuesta se llevará a cabo este viernes 24 de julio, en el horario de 14 a 17.

Manos a la obra: cuando la energía se convierte en juego El ‘Laboratorio del Viento’ se destaca por su dinamismo y atractivo. Los chicos hacen a un lado las pantallas para sumergirse de lleno en el universo de la experimentación, con el objetivo de descubrir cómo opera esa fuerza invisible capaz de moverlo todo.

Entre colores, tijeras y una gran dosis de curiosidad, La Usina se llena de pequeñas mentes en acción. A lo largo de cada jornada, las niñas y niños tienen la oportunidad de construir:

Molinos de viento: para comprender cómo la fuerza del aire se convierte en movimiento.

para comprender cómo la fuerza del aire se convierte en movimiento. Globos cohete y autos impulsados a aire: para poner a prueba las leyes de la física en competencias llenas de risas.

para poner a prueba las leyes de la física en competencias llenas de risas. Paracaídas: para desafiar la gravedad de la manera más colorida. Desde la organización de este evento educativo y recreativo dijeron que ‘Observar la fascinación de los participantes cuando un auto de cartón sale disparado, impulsado únicamente por el aire de un globo, confirma que el aprendizaje a través del juego es una de las herramientas más efectivas’.