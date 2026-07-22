Ullum se llena de ciencia y diversión: el increíble taller donde los chicos desafían al viento

Si hay algo que caracteriza a San Juan, es su relación con el viento. Se lo conoce en todas sus versiones: desde la brisa fresca que alivia el atardecer hasta el imponente Zonda que irrumpe con fuerza. Sin embargo, en el departamento Ullum surgió una interrogante fascinante: ¿cuánto potencial se esconde en esa fuerza invisible que rodea a la región?
Con esa idea en mente, la Usina de Ullum, en el ingreso del embarcadero nació una respuesta brillante: el ‘Laboratorio del Viento’, un espacio diseñado para transformar esa energía en juego, aprendizaje y exploración. Esta propuesta se llevará a cabo este viernes 24 de julio, en el horario de 14 a 17.
Manos a la obra: cuando la energía se convierte en juego
El ‘Laboratorio del Viento’ se destaca por su dinamismo y atractivo. Los chicos hacen a un lado las pantallas para sumergirse de lleno en el universo de la experimentación, con el objetivo de descubrir cómo opera esa fuerza invisible capaz de moverlo todo.
Entre colores, tijeras y una gran dosis de curiosidad, La Usina se llena de pequeñas mentes en acción. A lo largo de cada jornada, las niñas y niños tienen la oportunidad de construir:
- Molinos de viento: para comprender cómo la fuerza del aire se convierte en movimiento.
- Globos cohete y autos impulsados a aire: para poner a prueba las leyes de la física en competencias llenas de risas.
- Paracaídas: para desafiar la gravedad de la manera más colorida.
Desde la organización de este evento educativo y recreativo dijeron que ‘Observar la fascinación de los participantes cuando un auto de cartón sale disparado, impulsado únicamente por el aire de un globo, confirma que el aprendizaje a través del juego es una de las herramientas más efectivas’.
Una oportunidad para disfrutar con la familia en Ullum
El ‘Laboratorio del Viento’ forma parte de una agenda pensada para enriquecer los días de descanso con creatividad y momentos compartidos. Se presenta como la excusa perfecta para preparar el mate, dar un paseo hacia el dique y permitir que los chicos exploren su faceta más científica e ingeniosa.
Las actividades organizadas por la municipalidad son completamente libres y gratuitas. No obstante, al contar con cupos limitados, se busca garantizar que cada participante experimente de manera cómoda y segura.
Cómo asegurar un lugar para los futuros científicos
Quienes deseen sumar a sus hijos, nietos o sobrinos a esta experiencia educativa, pueden realizar su inscripción previa a través de los canales oficiales:
- Lugar: La Usina de Ullum, ubicada en el ingreso del embarcadero del Dique de Ullum.
- Día: viernes 24 de julio.
- Hora: de 14 a 17.
- Reservas e informes: 264 6310171.
- Entrada: libre y gratuita (cupos limitados).