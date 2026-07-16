Fervor gaucho en Ullum: el departamento se prepara para la Cabalgata de los Amigos al Cura Brochero

El departamento de Ullum se alista para vivir una jornada inolvidable donde se funden la fe, la amistad y el orgullo por las raíces. Este sábado 18 de julio se llevará a cabo una nueva edición de la Cabalgata de los Amigos al Cura Brochero .

Este sábado 18 de julio, agrupaciones tradicionalistas, familias y promesantes se unirán en un recorrido de fe y tradición que conectará Villa Aurora con Agua de la Chilca, culminando con una gran peña folclórica y la entronización de la imagen del Cura Brochero.

Este evento, que ya se ha consolidado como una tradición en el calendario cultural y religioso de la región, convocará a cientos de jinetes, familias y devotos dispuestos a renovar su fe en Brochero y a disfrutar de un día de pura tradición sanjuanina en contacto con el imponente paisaje ullunero.

La concentración y el punto de partida tendrán lugar en el descampado de Villa Aurora , ubicado sobre la avenida José González . Desde las 9,30 de la mañana , las brasas comenzarán a calentar el ambiente para recibir a los primeros asistentes con un clásico desayuno patrio.

"No hay mejor manera de empezar una jornada gaucha que compartiendo un buen yerbeado caliente y sopaipillas recién hechas. Es el momento donde los amigos se saludan, se ensillan los caballos y se prepara el corazón para el camino", señalaron desde la organización.

Una vez listos los jinetes y las agrupaciones gauchas, se dará la orden de partida. El destino final será el paraje Agua de la Chilca, a través de un sendero que promete regalar postales únicas de la geografía local. Se estima que la travesía a caballo tendrá una duración aproximada de dos horas y media, un tiempo ideal para disfrutar del paisaje.

Fe y el almuerzo patrio en Agua de la Chilca

Alrededor del mediodía, las columnas de jinetes y los vehículos de apoyo arribarán a Agua de la Chilca. El esfuerzo del camino tendrá su recompensa con un almuerzo patrio gratuito, donde el gran protagonista será un reconfortante locro.

Posteriormente, la jornada pasará a su faz más solemne y emotiva. Con la conducción y el ingenio del reconocido Payador Rivero, se dará inicio al acto protocolar que incluirá:

El solemne izamiento del Pabellón Nacional .

. La entrega de reconocimientos a todas las agrupaciones gauchas y tradicionalistas participantes.

a todas las agrupaciones gauchas y tradicionalistas participantes. La entronización de la imagen del Cura Brochero, un momento de profunda devoción religiosa que dotará al paraje de un nuevo espacio de oración y agradecimiento para todos los fieles del Santo que transitaba las sierras a lomo de mula.

El cierre de una verdadera fiesta popular

La tarde continuará ganando calor de la mano de una espectacular peña folclórica al aire libre. La grilla artística contará con sonido profesional y presentará diversos shows musicales en vivo que invitarán a los presentes a bailar chacareras, gatos y zambas.

Uno de los momentos más esperados de la tarde será la actuación del Ballet Arte Nativo, que subirá al escenario para desplegar su destreza, colorido y elegancia, rindiendo tributo a las danzas tradicionales.

El cierre de todas las actividades y el regreso de las agrupaciones está previsto para las 17, coronando así un día completo de comunión vecinal.

La invitación está abierta para todo el público: familias de Ullum, turistas y sanjuaninos de otros departamentos que deseen pasar un sábado diferente, respirando aire de montaña, compartiendo la fe brocheriana y defendiendo las costumbres que definen la identidad nacional.