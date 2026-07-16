CUVHONI busca socios benefactores que donen $5.000 al mes para poder sostener su labor en los hospitales

Con 30 años de trayectoria en el Hospital Rawson y una reciente expansión al Hospital Marcial Quiroga , CUVHONI apela a la solidaridad de la comunidad sanjuanina . Con un aporte mensual equivalente al valor de un café, buscan garantizar pañales, insumos de higiene y materiales didácticos para los pequeños pacientes.

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Para un niño hospitalizado, las horas pueden volverse eternas entre médicos, remedios y olor a desinfectante. Es en ese microclima de incertidumbre donde, desde hace tres décadas, irrumpe un grupo de personas dispuestas a cambiar el panorama. No llevan guardapolvos blancos, pero su terapia es igual de sanadora: llevan juegos, talleres, escucha atenta y, sobre todo, contención.

Se trata de CUVHONI (Cuerpo de Voluntarios del Hospital) , una organización que se ha convertido en una pieza fundamental de la salud pública humanizada en San Juan. Hoy, frente a los desafíos económicos actuales y una demanda creciente, la entidad lanza un llamado a la comunidad: buscan socios benefactores que se sumen con un aporte mensual de $5.000 para poder sostener su labor solidaria.

La historia de CUVHONI nació hace unos 30 años en las salas del Hospital Rawson . Allí comenzaron a tejer una red de apoyo invisible pero sumamente fuerte, destinada a acompañar no sólo a los niños internados, sino también a sus familias, quienes muchas veces atraviesan largas y desgastantes jornadas de espera en situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, el compromiso no se detuvo. Hace un año, el voluntariado decidió expandir sus fronteras y desembarcar en el Hospital Marcial Quiroga .

Este crecimiento dio un paso clave en abril de este año, cuando CUVHONI comenzó formalmente con el dictado de talleres recreativos y terapéuticos en las instalaciones de este hospital . Esta expansión representa un alivio enorme para el sector de pediatría del nosocomio de Rivadavia, pero también ha generado una presión lógica sobre los recursos de la organización: más chicos asistidos significan más materiales, más insumos y la necesidad de un respaldo económico más sólido.

"Su aporte mensual nos permitirá comprar pañales, elementos de higiene personal y muchos otros insumos que acompañan y alivian el día a día de los niños internados y de sus familias", dijo Cristina Recio, presidente de CUVHONI, muy agradecida con quienes ya dieron el primer paso.

Recio agregó que el dinero recaudado a través de los socios benefactores se destina a cubrir necesidades básicas y lúdicas tanto de los niños hospitalizados como de sus familias:

Insumos de primera necesidad: pañales de diversos talles y elementos de higiene personal básicos (jabón, toallitas húmedas, cepillos de dientes) para los niños y las madres o padres acompañantes.

pañales de diversos talles y elementos de higiene personal básicos (jabón, toallitas húmedas, cepillos de dientes) para los niños y las madres o padres acompañantes. Materiales didácticos para talleres: hojas, lápices de colores, témperas, pinceles, tijeras y elementos de artesanía indispensables para los talleres que se dictan en el Marcial Quiroga y el Rawson.

hojas, lápices de colores, témperas, pinceles, tijeras y elementos de artesanía indispensables para los talleres que se dictan en el Marcial Quiroga y el Rawson. Contención y recreación: juegos de mesa, libros y juguetes que ayudan a desviar la atención del dolor y la enfermedad hacia un espacio de juego y niñez.

Una cadena de favores al alcance de un alias

La campaña apunta a la suma de voluntades individuales. Bajo la premisa de que "muchos pocos hacen un montón", CUVHONI simplificó el proceso para que cualquier ciudadano pueda convertirse en socio benefactor de manera rápida y transparente.

Para colaborar, sólo se requiere realizar una transferencia por el valor de $5.000.

Datos para colaborar:

Monto sugerido: $5.000 mensuales (o lo que esté al alcance de tu bolsillo)

$5.000 mensuales (o lo que esté al alcance de tu bolsillo) Alias de transferencia: sonrisas20

Agradecimiento por la colaboración recibida

Desde CUVHONI no quisieron dejar pasar la oportunidad para reconocer a quienes ya sostienen esta estructura de amor de manera silenciosa. "Queremos agradecer a todas las personas que decidieron convertirse en Socios Benefactores de CUVHONI. Gracias por creer en nuestra misión y por ser parte de esta gran cadena de solidaridad", dijo Recio.

La medicina y la tecnología pueden curar el cuerpo, pero agrupaciones como CUVHONI demuestran, día a día, que el juego, el afecto y la contención forman parte de la recuperación. Sumarse como socio benefactor es la oportunidad de asegurar que, en medio de la tormenta de una internación, ningún niño sanjuanino se quede sin su dosis diaria de sonrisas.