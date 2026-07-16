    • 16 de julio de 2026 - 13:08

    El Ministerio de Gobierno asesora gratis sobre trámites jubilatorios

    Un equipo de profesionales del Ministerio de Gobierno visita los distintos departamentos para guiar a los sanjuaninos en el proceso de jubilación.

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     Ministerio de Gobierno brinda asesoria sobre trámites previsionales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan con el objetivo de simplificar el camino hacia la jubilación, un equipo de profesionales de la Dirección de Asesoramiento Previsional recorre los diferentes departamentos de la provincia para brindar asistencia técnica, gratuita y personalizada a los vecinos.

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    Estas intervenciones se realizan de manera conjunta con los operativos territoriales del Registro Civil móvil, permitiendo que los sanjuaninos puedan resolver dudas, iniciar consultas y recibir orientación en su propio departamento, evitando traslados innecesarios hacia el centro de la Ciudad de San Juan.

    Un servicio clave para evitar gestores y costos extra

    Uno de los principales propósitos de esta iniciativa es acercar el Estado a los ciudadanos de manera directa, promoviendo que los futuros beneficiarios puedan realizar sus trámites sin la necesidad de recurrir a intermediarios o gestores privados que cobren por el servicio.

    El equipo de asesores de la cartera de Gobierno ofrece una guía completa que abarca desde los primeros pasos hasta la resolución del trámite ante los organismos correspondientes. Entre las principales consultas que se atienden en cada jornada se destacan:

    • Verificación de aportes: Control y asesoramiento sobre los años de servicio registrados en el sistema previsional.
    • Requisitos por actividad: Orientación específica según la edad, los años de aporte y el régimen laboral del solicitante (monotributistas, autónomos, empleados en relación de dependencia o tareas de cuidado).
    • Moratorias vigentes: Información detallada sobre los planes de pago y facilidades para quienes no alcanzan los 30 años de aportes requeridos por ley.
    • Trámites de pensión: Guía y acompañamiento para gestiones derivadas por viudez o invalidez.

    Canales de atención

    La Dirección de Asesoramiento Previsional atiende de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30 horas, a través de:

    WhatsApp: 264-5471782.

    Líneas directas: 4296234 y 4296247.

    Línea 0800: 0800-222-5824.

    Correo electrónico: [email protected]

    Atención presencial: P. A. de Sarmiento 134 norte, Casa de Gobierno, Pabellón N.° 5.

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