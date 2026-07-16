El viento Zonda llegó antes de lo esperado y ya azota al Gran San Juan

Las primeras ráfagas sorprendieron al Gran San Juan cerca de las 13, cuando el pronóstico indicaba que el fenómeno comenzaría alrededor de las 15. Se espera que la mayor intensidad se registre durante la tarde.

El viento Zonda sorprendió este jueves al adelantarse a las previsiones meteorológicas y comenzar a sentirse en el Gran San Juan cerca de las 13, unas dos horas antes de lo que anticipaban los pronósticos.

Si bien los modelos meteorológicos ubicaban el inicio del fenómeno alrededor de las 15, las primeras ráfagas comenzaron a soplar pasado el mediodía, con velocidades promedio cercanas a los 40 km/h. La llegada anticipada del viento tomó por sorpresa a muchos sanjuaninos, que rápidamente comenzaron a compartir imágenes del fenómeno desde distintos puntos de la provincia.

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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta por viento Zonda y advierte que las condiciones más intensas se registrarán entre las 15 y las 17. En ese período, las ráfagas podrían superar los 48 km/h, mientras que otros modelos, como Meteored, estiman picos cercanos a los 51 km/h.

Además del incremento en la velocidad del viento, la temperatura ascenderá hasta los 27 °C, una característica habitual durante los episodios de Zonda. Recién a partir de las 18 se espera una disminución gradual de la intensidad del fenómeno, acompañada por un descenso de la temperatura.