    • 16 de julio de 2026 - 14:01

    El viento Zonda llegó antes de lo esperado y ya azota al Gran San Juan

    Las primeras ráfagas sorprendieron al Gran San Juan cerca de las 13, cuando el pronóstico indicaba que el fenómeno comenzaría alrededor de las 15. Se espera que la mayor intensidad se registre durante la tarde.

    gsggsgsfg
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El viento Zonda sorprendió este jueves al adelantarse a las previsiones meteorológicas y comenzar a sentirse en el Gran San Juan cerca de las 13, unas dos horas antes de lo que anticipaban los pronósticos.

    Leé además

    Viento Zonda.

    Persiste el alerta por viento Zonda, mirá cómo estará el tiempo en San Juan este jueves 16 de julio
    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Con alerta por viento Zonda, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 15 de julio

    El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta por viento Zonda y advierte que las condiciones más intensas se registrarán entre las 15 y las 17. En ese período, las ráfagas podrían superar los 48 km/h, mientras que otros modelos, como Meteored, estiman picos cercanos a los 51 km/h.

    Además del incremento en la velocidad del viento, la temperatura ascenderá hasta los 27 °C, una característica habitual durante los episodios de Zonda. Recién a partir de las 18 se espera una disminución gradual de la intensidad del fenómeno, acompañada por un descenso de la temperatura.

    La principal variable meteorológica de la jornada será el viento, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente al circular por rutas y calles, asegurar objetos que puedan desprenderse y evitar actividades al aire libre mientras persistan las ráfagas más fuertes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El SMN emitió un alerta por fuertes vientos 

    San Juan: prevén fuertes nevadas en la cordillera y viento Zonda con ráfagas superiores a 100 km/h

    CUVHONI pide colaboración para sostener su tarea solidaria en los hsopitales.

    CUVHONI busca socios benefactores que donen $5.000 al mes para poder sostener su labor en los hospitales

    Por Fabiana Juarez
    Se viene una nueva cabalgata en honor a Brochero en Ullum.

    Fervor gaucho en Ullum: el departamento se prepara para la Cabalgata de los Amigos al Cura Brochero

    Por Fabiana Juarez
     Ministerio de Gobierno brinda asesoria sobre trámites previsionales.

    El Ministerio de Gobierno asesora gratis sobre trámites jubilatorios

    Por Redacción Diario de Cuyo