San Juan: prevén fuertes nevadas en la cordillera y viento Zonda con ráfagas superiores a 100 km/h

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una advertencia preventiva por un período de condiciones meteorológicas adversas que afectarán distintos sectores de la provincia entre el miércoles 15 y el lunes 20 de julio.

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Según el informe elaborado en base al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se esperan intensas nevadas en la cordillera, viento blanco y un episodio de viento Zonda con fuertes ráfagas.

Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informaron que el organismo mantiene un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno y pidió a la población extremar las precauciones, especialmente quienes tengan previsto viajar hacia zonas cordilleranas.

El informe indica que en la cordillera sanjuanina se registrarán nevadas persistentes y de gran intensidad, acompañadas por viento blanco. El período de mayor impacto está previsto entre el viernes 17 y el sábado 18 de julio.

Además, en los sectores más elevados del sur de la cordillera podrían acumularse hasta tres metros de nieve, lo que podría generar importantes complicaciones para la circulación y las actividades en la zona.

Fuerte viento Zonda y ráfagas de hasta 160 km/h

Protección Civil también anticipó que desde el jueves 16 comenzarán a soplar vientos intensos del sector oeste en la cordillera, con velocidades sostenidas de entre 50 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 160 km/h.

En tanto, el viento Zonda podría presentarse durante el miércoles 15 en la precordillera y volver entre el jueves 16 y el lunes 20, principalmente durante las tardes y noches. En algunos sectores las ráfagas superarían los 100 km/h.

Las recomendaciones de Protección Civil

Ante este escenario, las autoridades recomendaron:

Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.

Seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas afectadas.

Consultar el estado de las rutas antes de viajar a la cordillera.

Respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y emergencia.

Desde Protección Civil señalaron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y difundirán nuevas actualizaciones en caso de ser necesarias para resguardar la seguridad de la población.