    • 14 de julio de 2026 - 13:24

    Las Panteras en San Juan: comenzó la venta de entradas para el Triangular Internacional en el Aldo Cantoni

    Comenzó la venta de entradas para ver Las Panteras, el seleccionado argentino femenino de vóley ya está en la provincia.

    Las Panteras

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan respira vóley y el mítico Estadio Aldo Cantoni se prepara para vestirse de fiesta. El torneo se disputará desde el 16 al 18 de julio, siempre a partir de las 21:00 horas. La expectativa en la provincia es total y se espera que el público sanjuanino responda en masa para alentar a las Panteras en tres noches que prometen un nivel deportivo altísimo.

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    Precios de las entradas para ver a Las Panteras

    La organización dispuso dos modalidades de venta: se pueden comprar entradas individuales por jornada o adquirir un abono por los tres días con un importante descuento.

    Sector Popular

    • Entrada por jornada: $12.000
    • Abono por los 3 días: $20.000

    Sector Platea

    • Entrada por jornada: $15.000
    • Abono por los 3 días: $30.000

    Dónde comprar las entradas en San Juan

    Para facilitar el acceso a los fanáticos de todos los departamentos, los tickets ya se pueden conseguir de manera física en la sede de la Federación y en una extensa red de clubes locales:

    Sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol: 25 de Mayo 381 Oeste.

    Boleterías del Estadio Aldo Cantoni: Únicamente durante los días de competencia.

    Clubes afiliados a la Federación: Ausonia SISMID, C.A. Marquesado, Ciudad Vóley, Club Banco Nación, Obras Sanitarias, Club Don Bosco, Hispano San Juan, Club Social y Deportivo Media Agua, Sportivo Sol Naciente, Juan B. Del Bono, Racing, Sportivo Rivadavia, Co.De.Ba., Consejo de Ciencias Económicas, Instituto 2060, Jockey Club, Maxi Fem, Mix Las Rosas, Municipalidad de 9 de Julio, Municipalidad de Pocito, Proyecto Vóley Fusión, Sindicato Empleados de Comercio, Unión de Amigas por el Vóley, Richet y Zapata, UVT, UNSJ y UPCN San Juan Vóley Club.

    El fixture del Triangular Internacional

    • Jueves 16 de julio (21:00 hs): Argentina vs. Venezuela
    • Viernes 17 de julio (21:00 hs): Venezuela vs. Chile
    • Sábado 18 de julio (21:00 hs): Argentina vs. Chile

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