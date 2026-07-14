Las Panteras en San Juan: comenzó la venta de entradas para el Triangular Internacional en el Aldo Cantoni

Comenzó la venta de entradas para ver Las Panteras, el seleccionado argentino femenino de vóley ya está en la provincia.

San Juan respira vóley y el mítico Estadio Aldo Cantoni se prepara para vestirse de fiesta. El torneo se disputará desde el 16 al 18 de julio, siempre a partir de las 21:00 horas. La expectativa en la provincia es total y se espera que el público sanjuanino responda en masa para alentar a las Panteras en tres noches que prometen un nivel deportivo altísimo.

Precios de las entradas para ver a Las Panteras La organización dispuso dos modalidades de venta: se pueden comprar entradas individuales por jornada o adquirir un abono por los tres días con un importante descuento.

Sector Popular

Entrada por jornada: $12.000

Abono por los 3 días: $20.000 Sector Platea

Entrada por jornada: $15.000

Abono por los 3 días: $30.000 Dónde comprar las entradas en San Juan Para facilitar el acceso a los fanáticos de todos los departamentos, los tickets ya se pueden conseguir de manera física en la sede de la Federación y en una extensa red de clubes locales: