Las Panteras en San Juan: comenzó la venta de entradas para el Triangular Internacional en el Aldo Cantoni

San Juan respira vóley y el mítico Estadio Aldo Cantoni se prepara para vestirse de fiesta. El torneo se disputará desde el 16 al 18 de julio, siempre a partir de las 21:00 horas. La expectativa en la provincia es total y se espera que el público sanjuanino responda en masa para alentar a las Panteras en tres noches que prometen un nivel deportivo altísimo.
Precios de las entradas para ver a Las Panteras
La organización dispuso dos modalidades de venta: se pueden comprar entradas individuales por jornada o adquirir un abono por los tres días con un importante descuento.
- Entrada por jornada: $15.000
- Abono por los 3 días: $30.000
Dónde comprar las entradas en San Juan
Para facilitar el acceso a los fanáticos de todos los departamentos, los tickets ya se pueden conseguir de manera física en la sede de la Federación y en una extensa red de clubes locales:
Sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol: 25 de Mayo 381 Oeste.
Boleterías del Estadio Aldo Cantoni: Únicamente durante los días de competencia.
Clubes afiliados a la Federación: Ausonia SISMID, C.A. Marquesado, Ciudad Vóley, Club Banco Nación, Obras Sanitarias, Club Don Bosco, Hispano San Juan, Club Social y Deportivo Media Agua, Sportivo Sol Naciente, Juan B. Del Bono, Racing, Sportivo Rivadavia, Co.De.Ba., Consejo de Ciencias Económicas, Instituto 2060, Jockey Club, Maxi Fem, Mix Las Rosas, Municipalidad de 9 de Julio, Municipalidad de Pocito, Proyecto Vóley Fusión, Sindicato Empleados de Comercio, Unión de Amigas por el Vóley, Richet y Zapata, UVT, UNSJ y UPCN San Juan Vóley Club.
El fixture del Triangular Internacional
- Jueves 16 de julio (21:00 hs): Argentina vs. Venezuela
- Viernes 17 de julio (21:00 hs): Venezuela vs. Chile
- Sábado 18 de julio (21:00 hs): Argentina vs. Chile