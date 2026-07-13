Las Panteras llegan a San Juan para darle forma al Triangular Internacional de Vóley

El seleccionado nacional femenino, Las Panteras, se medirán con los seleccionados de Chile y de Venezuela en el Cantoni.

Visita. Las Panteras, con la sanjuanina Candelaria Herrera en el plantel, se presentan en San Juan en un Triangular en el Cantoni.

La Selección Argentina femenina de vóley, Las Panteras, volverá a presentarse en San Juan en el marco de un importante Triangular Internacional que reunirá además a los seleccionados de Chile y Venezuela.

El certamen se disputará desde el jueves 16 al domingo 18 de julio en el Estadio Aldo Cantoni y promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva para los amantes del vóley.

La provincia será nuevamente escenario de un evento de nivel internacional, reafirmando su posición como una de las principales plazas deportivas del país. Durante tres jornadas, el público sanjuanino tendrá la oportunidad de disfrutar de encuentros de alto nivel con la presencia de algunas de las mejores jugadoras del continente.

El torneo contará con la participación de Argentina, Chile y Venezuela, tres selecciones que utilizarán esta competencia como preparación para sus próximos compromisos internacionales. En este contexto, Las Panteras buscarán continuar su crecimiento deportivo y fortalecer su nivel competitivo frente a rivales de jerarquía regional.

La organización del certamen es fruto del trabajo conjunto entre la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), la Federación Sanjuanina de Vóleibol y el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto al acompañamiento de instituciones y empresas que impulsan el desarrollo del deporte en la provincia.