    • 13 de julio de 2026 - 13:42

    Las Panteras llegan a San Juan para darle forma al Triangular Internacional de Vóley

    El seleccionado nacional femenino, Las Panteras, se medirán con los seleccionados de Chile y de Venezuela en el Cantoni.

    Visita. Las Panteras, con la sanjuanina Candelaria Herrera en el plantel, se presentan en San Juan en un Triangular en el Cantoni.

    Visita. Las Panteras, con la sanjuanina Candelaria Herrera en el plantel, se presentan en San Juan en un Triangular en el Cantoni.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina femenina de vóley, Las Panteras, volverá a presentarse en San Juan en el marco de un importante Triangular Internacional que reunirá además a los seleccionados de Chile y Venezuela.

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    El certamen se disputará desde el jueves 16 al domingo 18 de julio en el Estadio Aldo Cantoni y promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva para los amantes del vóley.

    La provincia será nuevamente escenario de un evento de nivel internacional, reafirmando su posición como una de las principales plazas deportivas del país. Durante tres jornadas, el público sanjuanino tendrá la oportunidad de disfrutar de encuentros de alto nivel con la presencia de algunas de las mejores jugadoras del continente.

    El torneo contará con la participación de Argentina, Chile y Venezuela, tres selecciones que utilizarán esta competencia como preparación para sus próximos compromisos internacionales. En este contexto, Las Panteras buscarán continuar su crecimiento deportivo y fortalecer su nivel competitivo frente a rivales de jerarquía regional.

    La organización del certamen es fruto del trabajo conjunto entre la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), la Federación Sanjuanina de Vóleibol y el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto al acompañamiento de instituciones y empresas que impulsan el desarrollo del deporte en la provincia.

    ENTRADAS

    Las entradas ya se encuentran a la venta con los siguientes valores:

    Popular

    Abono por los tres días: $20.000

    Entrada por jornada: $12.000

    Platea

    Abono por los tres días: $30.000

    Entrada por jornada: $15.000

    Puntos de venta

    Las entradas y abonos pueden adquirirse en:

    Sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol (25 de Mayo 381 Oeste).

    Clubes afiliados a la Federación Sanjuanina de Vóleibol, que son los puntos oficiales de venta de entradas y abonos:

    Ausonia SISMID

    C.A. Marquesado

    Ciudad Vóley

    Club Banco Nación

    Club Deportivo Obras Sanitarias

    Club Don Bosco

    Club Hispano San Juan

    Club Social y Deportivo Media Agua

    Club Sportivo Sol Naciente

    Club Sportivo Juan B. Del Bono

    Club Sportivo Racing

    Club Sportivo Rivadavia

    Co.De.Ba.

    Consejo Profesional de Ciencias Económicas

    Instituto 2060

    Jockey Club

    Maxi Fem

    Mix Las Rosas

    Municipalidad de 9 de Julio

    Municipalidad de Pocito

    Proyecto Vóley Fusión

    Sindicato Empleados de Comercio

    Unión de Amigas por el Vóley

    Unión Vecinal C.U. Richet y Zapata

    Unión Vecinal de Trinidad

    Universidad Nacional de San Juan

    UPCN SJ Vóley Club

    Estadio Aldo Cantoni durante los días de competencia.

    LOS PARTIDOS

    16 de julio / 21:00: Argentina vs. Venezuela.

    17 de julio / 21:00: Venezuela vs. Chile.

    18 de julio / 21:00: Argentina vs. Chile.

    Con el acompañamiento del público sanjuanino, el Triangular Internacional se perfila como uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario invernal de la provincia, ofreciendo tres jornadas de competencia de primer nivel y la oportunidad de alentar a Las Panteras en su regreso a San Juan.

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