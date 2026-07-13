Las Panteras llegan a San Juan para darle forma al Triangular Internacional de Vóley

La Selección Argentina femenina de vóley, Las Panteras, volverá a presentarse en San Juan en el marco de un importante Triangular Internacional que reunirá además a los seleccionados de Chile y Venezuela.
El seleccionado nacional femenino, Las Panteras, se medirán con los seleccionados de Chile y de Venezuela en el Cantoni.
La Selección Argentina femenina de vóley, Las Panteras, volverá a presentarse en San Juan en el marco de un importante Triangular Internacional que reunirá además a los seleccionados de Chile y Venezuela.
El certamen se disputará desde el jueves 16 al domingo 18 de julio en el Estadio Aldo Cantoni y promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva para los amantes del vóley.
La provincia será nuevamente escenario de un evento de nivel internacional, reafirmando su posición como una de las principales plazas deportivas del país. Durante tres jornadas, el público sanjuanino tendrá la oportunidad de disfrutar de encuentros de alto nivel con la presencia de algunas de las mejores jugadoras del continente.
El torneo contará con la participación de Argentina, Chile y Venezuela, tres selecciones que utilizarán esta competencia como preparación para sus próximos compromisos internacionales. En este contexto, Las Panteras buscarán continuar su crecimiento deportivo y fortalecer su nivel competitivo frente a rivales de jerarquía regional.
La organización del certamen es fruto del trabajo conjunto entre la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), la Federación Sanjuanina de Vóleibol y el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto al acompañamiento de instituciones y empresas que impulsan el desarrollo del deporte en la provincia.
Las entradas ya se encuentran a la venta con los siguientes valores:
Popular
Abono por los tres días: $20.000
Entrada por jornada: $12.000
Platea
Abono por los tres días: $30.000
Entrada por jornada: $15.000
Puntos de venta
Las entradas y abonos pueden adquirirse en:
Sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol (25 de Mayo 381 Oeste).
Clubes afiliados a la Federación Sanjuanina de Vóleibol, que son los puntos oficiales de venta de entradas y abonos:
Ausonia SISMID
C.A. Marquesado
Ciudad Vóley
Club Banco Nación
Club Deportivo Obras Sanitarias
Club Don Bosco
Club Hispano San Juan
Club Social y Deportivo Media Agua
Club Sportivo Sol Naciente
Club Sportivo Juan B. Del Bono
Club Sportivo Racing
Club Sportivo Rivadavia
Co.De.Ba.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Instituto 2060
Jockey Club
Maxi Fem
Mix Las Rosas
Municipalidad de 9 de Julio
Municipalidad de Pocito
Proyecto Vóley Fusión
Sindicato Empleados de Comercio
Unión de Amigas por el Vóley
Unión Vecinal C.U. Richet y Zapata
Unión Vecinal de Trinidad
Universidad Nacional de San Juan
UPCN SJ Vóley Club
Estadio Aldo Cantoni durante los días de competencia.
16 de julio / 21:00: Argentina vs. Venezuela.
17 de julio / 21:00: Venezuela vs. Chile.
18 de julio / 21:00: Argentina vs. Chile.
Con el acompañamiento del público sanjuanino, el Triangular Internacional se perfila como uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario invernal de la provincia, ofreciendo tres jornadas de competencia de primer nivel y la oportunidad de alentar a Las Panteras en su regreso a San Juan.