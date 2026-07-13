Dolor en Sportivo Desamparados: murió "Pitin" Nehín, hijo del único sanjuanino que jugó un Mundial

Osvaldo César "Pitin" Nehín falleció a los 80 años. Era hijo de José Eduardo Nehín, histórico futbolista sanjuanino que representó a Argentina en un Mundial.

El Club Sportivo Desamparados y el fútbol sanjuanino atraviesan horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Osvaldo César "Pitin" Nehín, una figura muy querida dentro de la institución del Barrio Patricias Sanjuaninas. Tenía 80 años y era hijo de José Eduardo Nehín, el único futbolista nacido en San Juan que disputó una Copa del Mundo con la Selección Argentina.

La noticia fue confirmada en las últimas horas a través de las redes sociales y rápidamente generó una ola de mensajes de despedida y acompañamiento por parte de amigos, exdirigentes, hinchas y allegados a Sportivo Desamparados, quienes recordaron a "Pitin" con afecto y destacaron su permanente vínculo con la institución.

Su apellido está estrechamente ligado a una de las páginas más importantes de la historia del fútbol sanjuanino. Su padre, José Eduardo Nehín, dejó una huella imborrable al convertirse en el único jugador de la provincia en vestir la camiseta de la Selección Argentina en una Copa del Mundo, un logro que lo transformó en un referente para varias generaciones y mucho más para Desamparados, su cuna, que incluso le puso su nombre al estadio.