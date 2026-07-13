La FIFA eligió al estadounidense Ismail Elfath como árbitro del partido entre Argentina e Inglaterra

La FIFA confirmó que Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra.

La FIFA oficializó este lunes la designación del árbitro para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El estadounidense Ismail Elfath será el encargado de dirigir el trascendental duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La elección del juez no pasó inadvertida. Elfath ya tuvo participación en tres encuentros de esta Copa del Mundo y algunas de sus decisiones despertaron fuertes cuestionamientos, por lo que su designación genera expectativa de cara a un partido que promete máxima intensidad.

Un árbitro con experiencia mundialista Nacido en Marruecos y nacionalizado estadounidense, Ismail Elfath es uno de los árbitros de mayor experiencia dentro del plantel de la FIFA. Además de haber dirigido en el Mundial de Qatar 2022, suma participación en competencias internacionales como la Copa Oro de la Concacaf y torneos organizados por la Major League Soccer (MLS).

En el actual Mundial 2026 ya estuvo al frente de tres compromisos, consolidándose como uno de los jueces de confianza de la Comisión de Árbitros.

Argentina e Inglaterra, por un lugar en la final La Selección Argentina buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato mundial cuando enfrente a Inglaterra en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni llega tras eliminar a Suiza en tiempo suplementario, mientras que los ingleses dejaron en el camino a Noruega para instalarse entre los cuatro mejores del certamen.