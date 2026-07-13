El insólito souvenir que Erling Haaland se llevó del Mundial 2026 tras la eliminación de Noruega

Con 7 goles en 5 partidos y la primera clasificación a cuartos de final de la historia, el delantero cerró su participación mundialista con una costosa figura decorativa como recuerdo de Dallas.

Erling Haaland se fue del Mundial 2026 con siete goles en cinco partidos, la clasificación de Noruega a cuartos de final por primera vez en la historia y un recuerdo que no pasa desapercibido: una figura decorativa de un mapache con una botella de whisky en la mano que adquirió en una tienda de Dallas, Texas. La pieza, llamada Mapache Whisky, se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que el delantero del Manchester City baje del avión en su país con el particular souvenir en la mano.

El noruego permaneció en Dallas durante parte del torneo, ciudad que recibió varios partidos de la Copa del Mundo. Fue allí donde Erling pasó por Wild Bill’s Western Store —una tienda de ropa vaquera con más de 40 años de trayectoria ubicada en el 311 N. Market St., Suite 101— y eligió llevarse a Noruega ese souvenir como postal del certamen. La imagen del goleador con la figura no tardó en circular entre los aficionados.

El Mundial 2026 fue, para Haaland, el escenario de una actuación que quedará en los registros del fútbol escandinavo. Con 7 goles en 5 partidos y 14 remates al arco en 465 minutos de juego, el delantero lideró el regreso de su selección a una cita mundialista tras 28 años de ausencia y la condujo hasta una instancia que nunca antes había alcanzado. Dentro de las canchas, el rendimiento del “Androide” fue el hilo conductor de una campaña que terminó en el Hard Rock Stadium de Miami, ante Inglaterra, en la prórroga de los cuartos de final.

La eliminación llegó con un gol anulado por el VAR por una falta previa y con Haaland pidiendo el cambio al minuto 105, agotado por las condiciones de calor y humedad de Miami. El resultado final fue 2-1 y el sueño mundialista de Noruega quedó trunco. Días después, de regreso en su país, el delantero llevaba consigo el Mapache Whisky de Wild Bill’s.

Qué es y cuánto vale el mapache de Haaland La pieza que Erling Haaland eligió como recuerdo del torneo es el Mapache Whisky H-MT-F, una figura decorativa que Wild Bill’s Western Store comercializa a un precio regular de 750 dólares.