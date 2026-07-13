Argentina jugará de azul ante Inglaterra: la coincidencia con 1986 y 1998 que ilusiona a los hinchas

La Selección argentina volverá a vestir la camiseta azul en un partido frente a Inglaterra y la noticia no pasó inadvertida entre los hinchas. De cara a la semifinal del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni dejará de lado la tradicional casaca albiceleste y utilizará su uniforme alternativo, una elección que inevitablemente remite a dos capítulos inolvidables de la historia de los Mundiales.

La decisión responde a cuestiones reglamentarias vinculadas a la indumentaria de ambos seleccionados. Como Inglaterra actuará como local a los efectos organizativos del encuentro, utilizará su clásica camiseta blanca, mientras que Argentina saldrá al campo de juego con la casaca azul.

La coincidencia alimentó rápidamente la ilusión de los fanáticos. La última vez que Argentina enfrentó a Inglaterra con esa camiseta fue en los cuartos de final del Mundial de México 1986, un partido que quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol. Aquel día, el equipo dirigido por Carlos Bilardo se impuso 2-1 con los inolvidables goles de Diego Armando Maradona: la "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.

El otro antecedente mundialista con la camiseta azul frente a los ingleses ocurrió en Francia 1998. En aquella ocasión, el encuentro terminó 2-2 y la clasificación se definió por penales, donde Inglaterra logró avanzar a los cuartos de final tras imponerse desde los doce pasos.

Más allá de las coincidencias históricas, el plantel argentino mantiene el foco puesto en el desafío deportivo. El equipo llega fortalecido tras eliminar a Suiza y buscará meterse en una nueva final del mundo frente a un rival de enorme jerarquía.