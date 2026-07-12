Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por el triunfo de Argentina en Córdoba

La víctima recibió tres disparos por la espalda en pleno centro de San Francisco mientras cientos de personas celebraban la clasificación de la Selección.

Córdoba: un joven de 20 años fue asesinado a tiros durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina.

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La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 quedó empañada por un violento crimen ocurrido en la ciudad cordobesa de San Francisco. Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en medio de los festejos por la victoria sobre Suiza, mientras cientos de personas se encontraban reunidas en las calles.

El ataque ocurrió alrededor de las 2.10 de la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo. Según la investigación, la víctima recibió tres disparos por la espalda y cayó gravemente herida en plena vía pública. Pese a la asistencia médica, murió poco después.

HOMICIDIO EN SAN FRANCISCO: LA VÍCTIMA TENÍA ANTECEDENTES PENALES Y HACÍA UNA SEMANA HABÍA DEJADO LA CÁRCEL



• Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en pleno centro de San Francisco mientras se desarrollaban los festejos por la clasificación de la Selección Argentina.… pic.twitter.com/pEHPjhH38s — Perfil Córdoba (@perfilcordoba) July 12, 2026 El joven fue identificado como Matías Gerardo Ochonga, de 20 años. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el homicidio no estuvo vinculado con los festejos, sino que se trató de un ataque planificado relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Los sospechosos ya estarían identificados y son intensamente buscados.

El crimen generó conmoción entre quienes participaban de la celebración por el pase de la Albiceleste a las semifinales del Mundial. En redes sociales, familiares y amigos despidieron al joven con emotivos mensajes y reclamaron justicia mientras avanza la investigación judicial.