Caso aberrante: por "una bronca" con un dealer, secuestraron, mataron y enterraron a un joven en Santa Fe

Dos jóvenes fueron imputados este viernes en la ciudad santafesina de San Lorenzo como presuntos partícipes en el secuestro y ejecución a tiros de Gastón Montenegro (25), quien fue atacado el 27 de junio por la mañana y su cuerpo fue encontrado semienterrado el 4 de julio en una zona rural cercana a la localidad de Serodino. Se trata de los primos Juan Manuel Vega (23) y Matías Nicolás Vega (22), quienes quedaron en prisión preventiva efectiva.

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Ante el juez Ariel Cattáneo, el fiscal Aquiles Balbis explicó que Montenegro salió de su casa de Capitán Bermúdez en la noche del 26 de junio y dijo ante su familia que debía regresar temprano porque al día siguiente tenía que arbitrar un partido de fútbol, actividad que le generaba un ingreso económico. Pero nunca volvió.

De acuerdo a los indicios recolectados por Infobae, Gastón caminaba rumbo a su domicilio a las 9.30 del sábado 27 de junio acompañado de un amigo, cuando un Gol Trend gris les cortó el paso. Del auto se bajaron dos delincuentes con armas de fuego y obligaron a Montenegro a subir. Al amigo le dijeron “vos no te metas” mientras lo apuntaban.

La familia de la víctima rápidamente radicó una denuncia y llevó a cabo movilizaciones para pedir información sobre el paradero. En pocas horas, en un trabajo coordinado entre la Justicia federal y provincial, la Policía de Investigaciones hizo allanamientos en Rosario, Funes, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez por venta minorista de droga. Para entonces, los fiscales ya contaban con información de que a Gastón lo habría atacado una presunta estructura que comercializa estupefacientes en el cordón industrial del sur santafesino. Es por eso que cuatro aprehendidos fueron acusados en los Tribunales federales y quedaron presos.

El cadáver fue encontrado por Bomberos Zapadores de Rosario a las 10.30 del 4 de julio en un camino rural a la vera de la ruta 10, entre Serodino y Andino. Estaba parcialmente enterrado y tenía dos heridas de arma de fuego en el cráneo, según expresó este viernes el fiscal.

Balbis atribuyó a Juan Manuel Vega haber sido uno de los dos presuntos secuestradores de Gastón. Fue quien, de acuerdo a la evidencia obtenida –en parte, fílmica–, obligó a subir a la víctima al Gol Trend gris en la esquina de Güemes y Paraguay de Capitán Bermúdez.

Para el fiscal, el otro presunto atacante fue el protagonista del crimen: Diego Nicolás Blanco Paschetto, alias “Nico Paschetto”, un presunto dealer que en los días previos al homicidio ofrecía dinero a cambio de datos que permitieran ubicar a Montenegro. El motivo de la “bronca” habría sido una balacera que había sufrido el propio transero semanas atrás, por la que responsabilizaba al joven.

El fiscal Aquiles Balbis ubicó a Juan Manuel Vega como uno de los presuntos secuestradores de Gastón. Es quien, en función de los indicios recolectados, se bajó de un Gol Trend gris que cortó el paso al joven en la mañana del 27 de junio en Güemes y Paraguay. A punta de pistola, lo obligó a subir al auto y al amigo que estaba con Montenegro lo amenazó para que no intentara evitar la situación. “Vos no te metas”, le indicó mientras exhibía un arma.

El otro secuestrador, de acuerdo al legajo judicial que comenzó a trabajar la fiscal Luisina Paponi, habría sido un presunto transero del cordón industrial que tenía una “bronca” con Gastón y que ofrecía dinero para poder localizarlo y atacarlo.

Juan Manuel Vega quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley por haber sido considerado coautor de privación ilegítima de la libertad, partícipe necesario en un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y coautor de amenazas calificadas.

Por su parte, Matías Nicolás Vega, primo de Juan Manuel, quedó involucrado a partir de mensajes extraídos de su celular tras un allanamiento en su domicilio de Fray Luis Beltrán. En ese teléfono se encontraron audios mandados a su familiar en los que sugería maniobras para encubrir el asesinato.

“Tratá de sacar el auto de ahí y andate para Baigorria. Tomate el palo que te van a caer allanamientos y te van a llevar de los pelos. Borrá todas las conversaciones. Nos llegan a sacarlos celus…A vos te vieron meterlo en el auto”, le comentó Matías a Juan Manuel mediante un mensaje de voz de Whatsapp.

En otros audios le dice no tener inconvenientes en guardar armas de fuego y agrega que le gustaría “salir a tirar tiros juntos”.

“¿Y, no lo descartaste? ¿Qué hiciste con el teléfono? Sacá todo a la mierda. Agarrá el auto y dejalo al lado del puente. Prendelo fuego. Avivate, que no falta mucho para que te caigan”, remarcó respecto del Gol Trend utilizado, del que también intentó comercializar sus neumáticos antes de incendiarlo.

En el caso de Matías Vega, el juez dispuso la prisión preventiva efectiva por seis meses con prórroga automática en caso de que la acusación sea presentada por el Ministerio Público de la Acusación.