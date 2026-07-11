Madrugada accidentada en Ullum: una camioneta volcó y el conductor salió ileso

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado a la altura del cementerio de Ullum. Intervinieron las máquinas del municipio para retirar el vehículo.

El sábado comenzó con un accidente en el departamento UIlum. Durante la madrugada una camioneta Dodge Ram protagonizó un vuelco alrededor de las 6:00 de este sábado sobre la zona del cementerio municipal, en el ingreso al departamento.

Por motivos que aún no fueron informados, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado al costado del camino. A pesar de la magnitud del siniestro, el único ocupante de la camioneta resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Debido a la posición en la que quedó el rodado, se solicitó la colaboración de la Municipalidad de Ullum, que aportó maquinaria para realizar las tareas de extracción del vehículo.