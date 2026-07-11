En Santa Lucía: lo atraparon in fraganti mientras desarmaba una moto robada

Un hombre de 45 años fue detenido en el departamento Santa Lucía luego de ser sorprendido por la Policía mientras intentaba desarmar una motocicleta que acababa de ser robada. El rápido accionar del personal del Comando Central y el seguimiento a través de las cámaras de seguridad del CISEM 911 fueron clave para frustrar el hecho.

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El episodio comenzó durante las recorridas de prevención que los efectivos realizaban por la zona de calle Corrientes y Ruta 40. En ese momento, un alerta radial del CISEM notificó sobre la sustracción de un rodado en las inmediaciones.

A través de los dispositivos de vigilancia ubicados en la intersección de calles Pueyrredón y La Madrid, los operadores policiales lograron detectar a un sospechoso. El sujeto caminaba llevando una motocicleta negra a la par y vestía una campera azul junto a una gorra roja y blanca, desplazándose hacia el Este.

Con la descripción detallada del sospechoso, los uniformados montaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Al circular por calle Necochea y doblar por Tomás Edison, los policías visualizaron al implicado frente a un taller de electricidad de motos.

En ese preciso instante, el malviviente utilizaba un fierro de unos 40 centímetros para destrozar la pechera y los plásticos delanteros del vehículo con intenciones de desarmarlo.

Intento de fuga y detención en Flagrancia

Al notar la llegada del patrullero, el hombre arrojó la herramienta al suelo e intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado y reducido a los pocos metros por los efectivos.

Durante la requisa, los uniformados le secuestraron una llave tipo "ganzúa" con punta en uno de sus extremos, un elemento habitualmente utilizado para violentar tambores de arranque. Al ser consultado por la documentación de la moto, el detenido se mostró visiblemente nervioso y no pudo acreditar ser el propietario.

Minutos más tarde, las autoridades confirmaron que el rodado, una Mondial 110 cc de color negro, había sido denunciado como robado en calle Córdoba Este, entre Aristóbulo del Valle y República Argentina. La damnificada es una mujer de 58 años.

El detenido y el vehículo secuestrado fueron trasladados a la sede policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo el sistema de Flagrancia.