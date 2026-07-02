    • 2 de julio de 2026 - 15:09

    Vacaciones de invierno en Santa Lucía: un punto de encuentro para disfrutar con toda la familia

    Vuelven los tradicionales ‘Recreos de Invierno’ en Santa Lucía, con una agenda cargada de actividades gratuitas para disfrutar de las vacaciones de invierno.

    En Santa Lucía habrá muchas actividades para los chicos durante las vacaciones de invierno.

    En Santa Lucía habrá muchas actividades para los chicos durante las vacaciones de invierno.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con la llegada de las vacaciones de invierno, el municipio de Santa Lucía pone en marcha una de las iniciativas más esperadas por los vecinos: los "Recreos de Invierno 2026". Bajo la premisa de reencontrarse y compartir en comunidad, el equipo municipal recorrerá el departamento del 4 al 18 de julio, llevando sonrisas y entretenimiento a todos.

    Leé además

    En vacaciones de invierno habrá actividades para los chicos en el Centro Cívico.

    Vacaciones de invierno: en el Centro Cívico los niños podrán desde hacer experimentos hasta practicar yoga
    Las actividades en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe incluyen juegos tradicionales, lecturas y experiencias para toda la familia. 

    Vacaciones de invierno en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe, para disfrutar en familia

    La propuesta, que ya se convirtió en un clásico de la gestión, está diseñada especialmente para que las familias santaluceñas no tengan que trasladarse lejos de sus hogares para disfrutar de un momento agradable. Todas las actividades planificadas son totalmente gratuitas.

    Agenda itinerante para vacaciones de invierno

    Desde las áreas de Cultura, Turismo, Deporte y Educación del municipio explicaron que la idea central es la descentralización. Durante las dos semanas de vacaciones, distintas plazas, playones y espacios públicos de Santa Lucía se transformarán en escenarios de diversión.

    Quienes se acerquen a los puntos de encuentro podrán disfrutar de:

    • Juegos recreativos y deportivos para todas las edades.
    • Espectáculos en vivo con artistas locales, circo y títeres.
    • Actividades lúdicas y muchas sorpresas pensadas para los más chicos.

    "Nos encanta compartir estos momentos con cada familia santaluceña, porque cada encuentro nos une y entre todos seguimos construyendo el mejor lugar para vivir y compartir", destacaron desde la organización, invitando a toda la comunidad a sumarse.

    Cronograma de las actividades en Santa Lucía

    Plaza Fangio

    • Fecha: sábado 4 de julio
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa, show Marvel y pintacaritas, desde las 16.

    Unión Vecinal Barrio Bermejito

    • Fecha: lunes 6 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa-deportiva, globología y pintacaritas.

    Unión Vecinal La Alianza

    • Fecha: lunes 6 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: cine, globología, Just Dance y pintacaritas.

    Camilo Rojo

    • Fecha: lunes 6 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa, globología y pintacaritas.

    Unión Vecinal San Lorenzo

    • Fecha: martes 7 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa, globología, Just Dance y pintacaritas.

    Unión Vecinal Villa 12 de Octubre

    • Fecha: martes 7 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa-deportiva y ludoteca.

    Unión Vecinal San Judas Tadeo

    • Fecha: miércoles 8 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa, zumba kids y ludoteca.

    Sum Villa Alba

    • Fecha: miércoles 8 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa, zumba kids y maquillaje artístico.

    Parque Lineal (Parque de los niños)

    • Fecha: lunes 13 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa-deportiva, pintacaritas y ludoteca.

    Unión Vecinal Villa San Pablo

    • Fecha: lunes 13 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: cine, Just Dance y pintacaritas.

    Polideportivo Barrio Gendarme

    • Fecha: martes 14 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: cine, Just Dance y pintacaritas.

    Club Sol de Mayo

    • Fecha: martes 14 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tardes recreativa-deportiva.

    Unión Vecinal Santa Lucía Centro

    • Fecha: martes 14 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: cine, ludoteca y pintacaritas.

    Unión Vecinal Villa Don Arturo

    • Fecha: miércoles 15 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa-deportiva, globología y pintacaritas.

    Unión Vecinal Barrio Kennedy

    • Fecha: miércoles 15 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: cine y Just Dance.

    Plaza Alto de Sierra

    • Fecha: miércoles 15 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa-deportiva, ludoteca y pintacaritas.

    Unión Vecinal Barrio Enoé Bravo

    • Fecha: jueves 16 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: cine, Just Dance y pintacaritas.

    Unión Vecinal Barrio Balcarse

    • Fecha: jueves 16 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: Tarde recreativa-deportiva y globología.

    Unión Vecinal Villa Balcarse

    • Fecha: jueves 16 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa-deportiva, globología y pintacaritas.

    Unión Vecinal Barrio El Vivero

    • Fecha: viernes 17.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: ludoteca, pintacaritas y globología.

    Unión Vecinal Barrio Los Troperos

    • Fecha: viernes 17.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa-deportiva y globología.

    Unión Vecinal Barrio Retiro

    • Fecha: viernes 17.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: cine, Just Dance y pintacaritas.

    Plaza departamental

    • Fecha: sábado 18 de julio.
    • Horario: desde las 16.
    • Actividades: tarde recreativa, show de Marvel y Club de Juegos, pintacaritas, feria de emprendedores y artesanos, y espectáculos artísticos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ambiente organizó una batería de actividades para las vacaciones de invierno.

    Vacaciones de invierno: Ambiente presenta una batería de actividades para disfrutar y aprender en familia

    el parque provincial ischigualasto actualizo el valor de sus entradas de cara a las vacaciones de invierno

    El Parque Provincial Ischigualasto actualizó el valor de sus entradas de cara a las vacaciones de invierno

    vacaciones de invierno a puro deporte: san juan presento la agenda con los pumas, las panteras y la maraton internacional

    Vacaciones de invierno a puro deporte: San Juan presentó la agenda con Los Pumas, Las Panteras y la Maratón Internacional

    Vacaciones en San Juan.

    Vacaciones de invierno: San Juan y un gran abanico de actividades para toda la familia