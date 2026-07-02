Vacaciones de invierno en Santa Lucía: un punto de encuentro para disfrutar con toda la familia

Vuelven los tradicionales ‘Recreos de Invierno’ en Santa Lucía, con una agenda cargada de actividades gratuitas para disfrutar de las vacaciones de invierno.

En Santa Lucía habrá muchas actividades para los chicos durante las vacaciones de invierno.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, el municipio de Santa Lucía pone en marcha una de las iniciativas más esperadas por los vecinos: los "Recreos de Invierno 2026". Bajo la premisa de reencontrarse y compartir en comunidad, el equipo municipal recorrerá el departamento del 4 al 18 de julio, llevando sonrisas y entretenimiento a todos.

La propuesta, que ya se convirtió en un clásico de la gestión, está diseñada especialmente para que las familias santaluceñas no tengan que trasladarse lejos de sus hogares para disfrutar de un momento agradable. Todas las actividades planificadas son totalmente gratuitas.

Agenda itinerante para vacaciones de invierno Desde las áreas de Cultura, Turismo, Deporte y Educación del municipio explicaron que la idea central es la descentralización. Durante las dos semanas de vacaciones, distintas plazas, playones y espacios públicos de Santa Lucía se transformarán en escenarios de diversión.

Quienes se acerquen a los puntos de encuentro podrán disfrutar de:

Juegos recreativos y deportivos para todas las edades.

para todas las edades. Espectáculos en vivo con artistas locales, circo y títeres.

con artistas locales, circo y títeres. Actividades lúdicas y muchas sorpresas pensadas para los más chicos. "Nos encanta compartir estos momentos con cada familia santaluceña, porque cada encuentro nos une y entre todos seguimos construyendo el mejor lugar para vivir y compartir", destacaron desde la organización, invitando a toda la comunidad a sumarse.