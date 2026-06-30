Vacaciones de invierno a puro deporte: San Juan presentó la agenda con Los Pumas, Las Panteras y la Maratón Internacional

San Juan presentó este martes la agenda deportiva que marcará el mes de julio y las vacaciones de invierno, con una nutrida programación de competencias nacionales, espectáculos internacionales y actividades recreativas que buscarán atraer tanto a sanjuaninos como a turistas.

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Con eventos de primer nivel y escenarios distribuidos en distintos puntos de la provincia, el Gobierno apuesta una vez más al deporte como motor del turismo y la economía local. Entre las principales atracciones se destacan la visita de Los Pumas, el triangular internacional de Las Panteras y una nueva edición de la Maratón Internacional de San Juan.

La agenda comenzará del 10 al 12 de julio con el Campeonato Nacional de Hockey Social, que se disputará en el CEF N.º 20 y la Universidad Nacional de San Juan. El certamen reunirá a más de 800 jugadores y jugadoras de diferentes provincias y será uno de los encuentros federales más importantes de la disciplina, organizado por la Secretaría de Deporte junto al Hockey Social Argentino.

El 11 de julio llegará uno de los platos fuertes del calendario. El Estadio San Juan del Bicentenario volverá a recibir un espectáculo deportivo internacional con el partido entre Los Pumas y Gales, correspondiente al Nations Championship 2026. El encuentro, organizado junto a la Unión Argentina de Rugby y la Unión Sanjuanina de Rugby, espera una asistencia superior a los 25.000 espectadores. Las entradas ya están a la venta y van desde los 25 mil a los 300 mil pesos.

Ese mismo fin de semana, el 11 y 12 de julio, el MX Park Santa Lucía será sede de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que reunirá a más de 200 pilotos de distintos puntos del país.

La programación continuará del 16 al 18 de julio, cuando el Estadio Aldo Cantoni reciba a la Selección Argentina Femenina de Vóley, Las Panteras, para disputar un triangular internacional frente a Chile y Venezuela. Además de los encuentros, el seleccionado realizará entrenamientos y concentraciones en la provincia, permitiendo a los aficionados seguir de cerca al equipo nacional.

En la recta final del mes, el 24 y 25 de julio, el Centro Cultural Conte Grand albergará la Expo Maratón Internacional de San Juan, donde los corredores podrán acreditarse, retirar sus kits y recorrer los diferentes espacios dedicados al deporte, la salud, la nutrición y el turismo.

El gran cierre será el 26 de julio con la 10.ª edición de la Maratón Internacional de San Juan, que espera reunir a más de 7.000 corredores. La competencia ofrecerá recorridos de 42K, 21K, 10K y 5K, atravesando algunos de los paisajes más representativos de la provincia, como el Dique Punta Negra, la Quebrada de Zonda y el Autódromo El Zonda, para finalizar frente al Teatro del Bicentenario.

Con esta programación, San Juan volverá a consolidarse durante las vacaciones de invierno como uno de los principales destinos deportivos del país, combinando competencias de alto nivel con propuestas para toda la familia.