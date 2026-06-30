    • 30 de junio de 2026 - 13:36

    Clausura de fútbol local: con cinco líderes en la cima, así se jugará la tercera fecha del certamen

    Colón Junior, Alianza, Atenas, Desamparados y Trinidad llegan con puntaje ideal tras las dos primeras jornadas. La acción se repartirá entre sábado y domingo desde las 16.

    Colón Junior es uno de los líderes del torneo local disputadas apenas dos fechas.

    Colón Junior es uno de los líderes del torneo local disputadas apenas dos fechas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Clausura de fútbol sanjuanino arrancó con todo. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División, una jornada que promete comenzar a marcar el rumbo del campeonato, ya que cinco equipos llegan con puntaje ideal tras las dos primeras fechas.

    Leé además

    pelota sin respiro: despues del mundial, asi se jugaran las tres primeras fechas del clausura del futbol argentino

    Pelota sin respiro: después del Mundial, así se jugarán las tres primeras fechas del Clausura del fútbol argentino
    Arbitro imagen ilustrativa

    Definieron los árbitros para la segunda fecha del Clausura del fútbol sanjuanino: quién dirige cada partido

    La fecha comenzará el sábado con cuatro encuentros. En uno de los duelos más atractivos, Trinidad recibirá a López Peláez, mientras que Villa Ibáñez será local frente a Colón Junior, uno de los punteros. Además, Rivadavia enfrentará a Juventud Zondina y Alianza buscará defender la cima cuando reciba a Sportivo 9 de Julio.

    La programación se completará el domingo con cinco partidos. Sarmiento se medirá con Marquesado, Carpintería recibirá a Atenas de Pocito en otro choque entre protagonistas del torneo, Sportivo Desamparados será local ante San Lorenzo de Ullum, Peñarol enfrentará a Unión en cancha del Bohemio y Minero Argentino jugará frente a Defensores de Argentinos en el estadio de Juventud Unida.

    Como es habitual, todos los encuentros comenzarán a las 13:30 en Cuarta División, mientras que los partidos de Primera División se disputarán desde las 16.

    Programación de la 3ª fecha

    Sábado

    • Trinidad vs. López Peláez
    • Villa Ibáñez vs. Colón Junior
    • Rivadavia vs. Juventud Zondina
    • Alianza vs. Sportivo 9 de Julio

    Domingo

    • Sarmiento vs. Marquesado
    • Carpintería vs. Atenas de Pocito
    • Sportivo Desamparados vs. San Lorenzo de Ullum
    • Peñarol vs. Unión
    • Minero Argentino vs. Defensores de Argentinos (cancha: Juventud Unida)

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    mercado de pases caliente: 20 futbolistas cruzaron de vereda para reforzar a los clubes en el clausura local

    Mercado de pases caliente: 20 futbolistas cruzaron de vereda para reforzar a los clubes en el Clausura local

    Ganador. Atlético Alianza empezó firme en el Clausura goleando a Peñarol en Santa Lucía. Ph: TM.

    Clausura: triunfos de Alianza, Desamparados, López Peláez, Carpintería, Atenas y Villa Ibáñez

    vacaciones de invierno a puro deporte: san juan presento la agenda con los pumas, las panteras y la maraton internacional

    Vacaciones de invierno a puro deporte: San Juan presentó la agenda con Los Pumas, Las Panteras y la Maratón Internacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Argentina vs. Camerún, en 1990. El día que los africanos le ganaron a la Selección nacional y le pegaron mucho a Maradona.

    Argentina vs. Cabo Verde: cómo le fue a la Albiceleste frente a rivales africanos en mundiales