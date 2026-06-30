Clausura de fútbol local: con cinco líderes en la cima, así se jugará la tercera fecha del certamen

Colón Junior, Alianza, Atenas, Desamparados y Trinidad llegan con puntaje ideal tras las dos primeras jornadas. La acción se repartirá entre sábado y domingo desde las 16.

Colón Junior es uno de los líderes del torneo local disputadas apenas dos fechas.

El Clausura de fútbol sanjuanino arrancó con todo. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División, una jornada que promete comenzar a marcar el rumbo del campeonato, ya que cinco equipos llegan con puntaje ideal tras las dos primeras fechas.

Los líderes son Colón Junior, Alianza, Atenas, Sportivo Desamparados y Trinidad, todos con dos victorias en igual cantidad de presentaciones. Detrás aparecen López Peláez y Carpintería, con cuatro unidades, mientras que Villa Ibáñez suma tres puntos y también se mantiene en los puestos de clasificación.

La fecha comenzará el sábado con cuatro encuentros. En uno de los duelos más atractivos, Trinidad recibirá a López Peláez, mientras que Villa Ibáñez será local frente a Colón Junior, uno de los punteros. Además, Rivadavia enfrentará a Juventud Zondina y Alianza buscará defender la cima cuando reciba a Sportivo 9 de Julio.

La programación se completará el domingo con cinco partidos. Sarmiento se medirá con Marquesado, Carpintería recibirá a Atenas de Pocito en otro choque entre protagonistas del torneo, Sportivo Desamparados será local ante San Lorenzo de Ullum, Peñarol enfrentará a Unión en cancha del Bohemio y Minero Argentino jugará frente a Defensores de Argentinos en el estadio de Juventud Unida.

Como es habitual, todos los encuentros comenzarán a las 13:30 en Cuarta División, mientras que los partidos de Primera División se disputarán desde las 16.