Buenas noticias en la Selección argentina: Cuti Romero y Nicolás Tagliafico ya están recuperados de cara al duelo ante Cabo Verde

La Selección argentina cumplió este martes un nuevo entrenamiento en Kansas y el director técnico Lionel Scaloni comenzó a despejar las principales incógnitas de cara al duelo frente a Cabo Verde , por los 16avos de final del Mundial 2026.

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La mejor noticia para el cuerpo técnico fue la recuperación de Cristian "Cuti" Romero, quien había terminado con un golpe en una de sus rodillas durante el encuentro frente a Austria. El defensor trabajó con total normalidad por segundo día consecutivo y estará a disposición para integrar la formación titular.

En defensa también parece haber una definición en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico, ya recuperado de la molestia física que lo había marginado, le saca ventaja a Facundo Medina y todo indica que volverá al equipo después de sumar minutos en el partido frente a Jordania, que Argentina disputó con una formación alternativa.

La principal incógnita continúa estando en el ataque. Lionel Messi tiene su lugar asegurado, pero todavía resta definir quién será su compañero: Lautaro Martínez y Julián Álvarez mantienen una disputa mano a mano por el puesto.

El resto del equipo no presentaría modificaciones y Scaloni repetiría la base que viene utilizando en la Copa del Mundo.

Probable formación de la Selección argentina ante Cabo Verde

De esta manera, la probable formación de la Selección argentina sería con: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Cuándo se juega el encuentro por 16avos de final del Mundial de fútbol 2026

Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial. El conjunto dirigido por Scaloni buscará seguir firme en el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.