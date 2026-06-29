Mundial 2026: el pronóstico viral de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, rival de la Selección Argentina

El futbolista caboverdiano había anticipado un posible duelo ante la Albiceleste previo a la Copa del Mundo y ambas selecciones chocarán este viernes en Miami en la primera instancia eliminatoria.

La Selección argentina cerró el Grupo J con puntaje ideal y en 16vos de final medirá sus fuerzas con Cabo Verde. Los africanos fueron la revelación de la primera etapa del certamen, eliminando a Arabia Saudita y Uruguay y superando la primera ronda junto a España.

Vozinha, arquero de Cabo Verde que aumentó millones de seguidores en sus redes sociales tras ser la figura del empate sin goles ante España, no se imaginaba ni en el mejor escenario hipotético que enfrentaría a la Albiceleste. O al menos eso dejó entrever en la previa de la Copa del Mundo, cuando se rindió ante Lionel Messi y fantaseó con un duelo contra el astro rosarino.

“Jugar contra Argentina sería muy bueno, porque para mí Messi es el mejor de todos los tiempos. Sinceramente amaría jugar contra Leo y, quien sabe, intercambiar camisetas con él”, se había ilusionado Vozinha a días del Mundial 2026, en una entrevista con TNT Sports. El arquero se rindió ante Lionel, viendo lejana la posibilidad de cruzarse con los dirigidos por Scaloni.

En esa línea, Vozinha continuó idealizando cual sería un momento único en su carrera: “¿Si le atajara un penal a Messi? Eso sería demasiado, sería un sueño hecho realidad". Aunque antes de la Copa del Mundo parecía una fantasía lejana, el choque entre Cabo Verde y Argentina se convirtió en una realidad concreta.

pic.twitter.com/1rbYpfupxp — MatMc (@MatMCmediaa) June 27, 2026 Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fantaseó con atajarle un penal a Messi en el Mundial 2026 Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, dio el salto a la fama por sus memorables actuaciones en el Mundial 2026. Contra España mantuvo su valla invicta en el debut, y ascendió de 50.000 seguidores en Instagram a más de 17 millones en apenas horas. Recibió dos goles en el sorpresivo empate ante Uruguay y cerró la fase de grupos con otro arco en cero, en la igualdad ante Arabia Saudita.