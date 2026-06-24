Escándalo en el Mundial 2026: la FIFA expulsó a un periodista por insultar a Infantino y al arbitraje

La FIFA decidió expulsar del Mundial 2026 al periodista paraguayo Jorge "Chipi" Vera luego de las declaraciones que lanzó durante una transmisión radial tras la victoria de Paraguay sobre Turquía. El organismo le retiró la acreditación y le prohibió participar de cualquier cobertura relacionada con la Copa del Mundo.

La bronca del comunicador se desató por la expulsión de Miguel Almirón tras la aplicación de la Ley Vinicius, una medida que sanciona a cualquier jugador que se tape la boca para hablar, lo que provocó una fuerte reacción en el relator de ABC. Durante el partido, Vera apuntó contra el árbitro Iván Barton y lanzó una serie de insultos dirigidos a la FIFA y a Gianni Infantino.

"Ladrón, ladrón, Barton. Mataron el fútbol. FIFA, mataste el fútbol" , expresó el periodista en plena transmisión. Luego responsabilizó directamente al presidente del organismo al asegurar: "Infantino, vos sos responsable de esto", en una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El descargo no terminó ahí y también incluyó cuestionamientos a las autoridades sudamericanas. " Han convertido el fútbol en una porquería, te debería dar vergüenza, Infantino", disparó Vera , quien además reclamó una postura más firme de la Conmebol y apuntó contra su titular, Alejandro Domínguez.

La indignación del relator continuó con frases todavía más fuertes. "Matan el fútbol, esto hay que venir a ver en un Mundial, qué hijos de puta, qué rabia tremenda" y "Es una vergüenza, matan el fútbol, nos dejan con uno menos cuando estamos ganando con justicia", lanzó durante el encuentro disputado por la Albirroja.

Después de conocer la sanción, Vera reconoció públicamente que se había excedido y difundió un pedido de disculpas por sus dichos. "En medio de mi frustración por la expulsión de un jugador de mi país, y sintiendo que se estaba perjudicando a mi Selección nacional, utilicé expresiones ofensivas e inaceptables contra el árbitro, la FIFA y sus autoridades", manifestó.