    • 23 de junio de 2026 - 08:24

    Argentina terminó primera en su grupo: cuándo y contra quién jugará por los 16avos de final del Mundial 2026

    La victoria ante Austria y la derrota de Jordania frente a Argelia le permitieron a la Albiceleste garantizar el liderazgo de su zona.

    Selección argentina. Foto: EFE.

    Selección argentina. Foto: EFE.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina dio un paso más en su defensa del título mundial. Luego del triunfo por 2-0 sobre Austria y la victoria de Argelia ante Jordania, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró terminar primero en el Grupo J del Mundial 2026 cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase inicial.

    Leé además

    Portugal.

    La agenda del Mundial 2026: estos son los partidos del martes 23 de junio
    Argelia le ganó a Jordania.

    Argelia reaccionó a tiempo, venció a Jordania y sigue con vida en el Grupo J

    Con el liderazgo garantizado, la Albiceleste ya sabe cuál será el camino que le tocará recorrer en la ronda de 16avos de final. De acuerdo con el cuadro del torneo, el ganador del Grupo J se enfrentará al segundo clasificado del Grupo H.

    Por el momento, ese lugar lo ocupa Uruguay, aunque la zona todavía no está definida y también tienen posibilidades de terminar segundos otros seleccionados como Cabo Verde e incluso Arabia Saudita. España lidera actualmente el grupo y es el principal candidato a quedarse con el primer puesto.

    Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el próximo 27 de junio frente a Jordania. Más allá de ese resultado, ya no podrá ser alcanzada en la cima de la tabla gracias a sus victorias sobre Argelia y Austria.

    Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del Grupo H para conocer el nombre del rival que tendrá enfrente en el inicio de la etapa eliminatoria. La definición llegará recién cuando concluya la tercera fecha de esa zona y quede establecido el cuadro definitivo de los cruces.

    Los cruces de 16avos y las selecciones ya clasificadas

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Messi.

    Lío, leyenda eterna: rompió cuatro récords Guinness en el Mundial 2026

    dios es argentino y tiene la 10

    Dios es argentino y tiene la 10

    lionel scaloni, del vamos a estar en la pelea al plan para cerrar el grupo ante jordania

    Lionel Scaloni, del "vamos a estar en la pelea" al plan para cerrar el grupo ante Jordania

    con una gran noche de mbappe, francia goleo 3-0 a irak y se clasifico a los 16avos de final del mundial 2026

    Con una gran noche de Mbappé, Francia goleó 3-0 a Irak y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026