Argentina terminó primera en su grupo: cuándo y contra quién jugará por los 16avos de final del Mundial 2026

La victoria ante Austria y la derrota de Jordania frente a Argelia le permitieron a la Albiceleste garantizar el liderazgo de su zona.

La Selección argentina dio un paso más en su defensa del título mundial. Luego del triunfo por 2-0 sobre Austria y la victoria de Argelia ante Jordania, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró terminar primero en el Grupo J del Mundial 2026 cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase inicial.

Con el liderazgo garantizado, la Albiceleste ya sabe cuál será el camino que le tocará recorrer en la ronda de 16avos de final. De acuerdo con el cuadro del torneo, el ganador del Grupo J se enfrentará al segundo clasificado del Grupo H.

Por el momento, ese lugar lo ocupa Uruguay, aunque la zona todavía no está definida y también tienen posibilidades de terminar segundos otros seleccionados como Cabo Verde e incluso Arabia Saudita. España lidera actualmente el grupo y es el principal candidato a quedarse con el primer puesto.

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el próximo 27 de junio frente a Jordania. Más allá de ese resultado, ya no podrá ser alcanzada en la cima de la tabla gracias a sus victorias sobre Argelia y Austria.

Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del Grupo H para conocer el nombre del rival que tendrá enfrente en el inicio de la etapa eliminatoria. La definición llegará recién cuando concluya la tercera fecha de esa zona y quede establecido el cuadro definitivo de los cruces.