El Nacional Federal Amateur entra en su etapa decisiva en San Juan

Este viernes se disputa la tercera jornada del Nacional, mientras que el fin de semana, semifinales y la gran final.

Definiciones. El Nacional Federal Amateur definirá sus semifinalistas para encarar el tramo final en San Juan.

El Torneo Nacional Federal Amateur Masculino Zona Ascenso 2026 continúa desarrollándose en San Juan y comienza a transitar instancias decisivas. Luego de una segunda jornada con seis encuentros, este viernes se disputará la tercera fecha en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, antes de dar paso a las semifinales y la final durante el fin de semana.

La segunda jornada dejó los siguientes resultados: Banco Nación 4-3 Los Bosteros; Barrio Mercedario 0-9 Vuriclub de Bariloche; Banco Provincia 1-2 Camioneros; Unión Santacruceña 5-4 Auri Fútbol; Barrios de Pie 3-5 La Máquina Club; y Gloria Sanjuanina 3-4 Gran Rey de San Nicolás.

Este viernes 14, la actividad continuó en el Velódromo Vicente Alejo Chancay con seis encuentros: a las 11, La Máquina enfrentó a Unión Santacruceña; a las 13, Barrio Mercedario jugó ante Gran Rey de San Nicolás; a las 15, Los Bosteros se medían con Banco Provincia; a las 17, Camioneros enfrentará a Banco Nación; a las 19, Barrios de Pie jugará ante Auri Fútbol; y a las 21, Gloria Sanjuanina cerrará la jornada frente a Vuriclub de Bariloche.

FASE FINAL Finalizada la fase previa, el certamen se trasladará el sábado 15 a UPCN para disputar las semifinales. El partido A será a las 19, mientras que el partido B comenzará a las 21.