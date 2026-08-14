El Nacional Federal Amateur entra en su etapa decisiva en San Juan

El Torneo Nacional Federal Amateur Masculino Zona Ascenso 2026 continúa desarrollándose en San Juan y comienza a transitar instancias decisivas. Luego de una segunda jornada con seis encuentros, este viernes se disputará la tercera fecha en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, antes de dar paso a las semifinales y la final durante el fin de semana.
La segunda jornada dejó los siguientes resultados: Banco Nación 4-3 Los Bosteros; Barrio Mercedario 0-9 Vuriclub de Bariloche; Banco Provincia 1-2 Camioneros; Unión Santacruceña 5-4 Auri Fútbol; Barrios de Pie 3-5 La Máquina Club; y Gloria Sanjuanina 3-4 Gran Rey de San Nicolás.
Este viernes 14, la actividad continuó en el Velódromo Vicente Alejo Chancay con seis encuentros: a las 11, La Máquina enfrentó a Unión Santacruceña; a las 13, Barrio Mercedario jugó ante Gran Rey de San Nicolás; a las 15, Los Bosteros se medían con Banco Provincia; a las 17, Camioneros enfrentará a Banco Nación; a las 19, Barrios de Pie jugará ante Auri Fútbol; y a las 21, Gloria Sanjuanina cerrará la jornada frente a Vuriclub de Bariloche.
FASE FINAL
Finalizada la fase previa, el certamen se trasladará el sábado 15 a UPCN para disputar las semifinales. El partido A será a las 19, mientras que el partido B comenzará a las 21.
Los ganadores avanzarán a la gran final, prevista para el domingo 16 a las 12:30, donde se definirá al campeón del Nacional Federal Amateur Masculino Zona Ascenso 2026.