Juegos Evita Provinciales: San Juan completo para la Fase Nacional

Los Juegos Deportivos Evita Provinciales finalizaron este fin de semana en San Juan, luego de varias jornadas de competencia que permitieron definir a los representantes de la provincia que participarán en la instancia nacional.

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La etapa provincial determinó los clasificados para la competencia de juveniles y deporte adaptado, que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre, mientras que los adultos mayores tendrán su instancia nacional del 28 de septiembre al 2 de octubre.

El desarrollo de los Juegos contó con el respaldo del Gobierno de San Juan, que acompañó la realización del certamen con un importante despliegue logístico y económico. Las actividades se llevaron adelante en los 19 departamentos, con la participación de 2.500 deportistas.

Además del aspecto competitivo, los Juegos Deportivos Evita volvieron a poner en valor el carácter inclusivo de una competencia que busca garantizar igualdad de oportunidades y promover la participación deportiva en toda la provincia. El certamen también apunta a fortalecer valores como el respeto, la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

En Handball Playa , los equipos de Municipalidad de Pocito se consagraron ganadores en las ramas femenina y masculina, logrando la clasificación correspondiente.

En Levantamiento Olímpico, los representantes quedaron definidos de la siguiente manera:

Femenino

•Hasta 53 kg: Agüero Martín.

•Hasta 57 kg: Jorquera María José.

•Hasta 61 kg: Corica Aleya.

Masculino

•Hasta 60 kg: Escudero Lautaro.

•Hasta 75 kg: Notario Agustín.

•Hasta 85 kg: Flores Juan Ignacio.

•Más de 85 kg: Illanes Atahualpa.

En la clasificación general de la disciplina, Giuliana Alba se quedó con el primer puesto en la categoría Damas, con 241 puntos, seguida por Eugenia Martin, con 206.

En Varones, el ganador fue Elías Tello, con 273 puntos, mientras que Benjamín Paredes terminó segundo, con 208.

De esta manera, los representantes clasificados para la instancia nacional en Mar del Plata son Giuliana Alba y Elías Tello.

En vóley masculino, el equipo de Obras se quedó con el primer puesto y obtuvo la clasificación. Ausonia finalizó segundo, UVT tercero, Mundo Kids cuarto y Pocito quinto.

En la rama femenina, el equipo clasificado fue Club Social Mediagua. El segundo lugar quedó para Hispano Blanco, seguido por Obras, Hispano Azul, UVT y Racing Jáchal.

Con estas últimas definiciones, San Juan cerró una nueva edición de los Juegos Deportivos Evita Provinciales y ya tiene a todos sus representantes que buscarán llevar a la provincia a lo más alto en las instancias nacionales.