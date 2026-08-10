    • 10 de agosto de 2026 - 19:03

    Boxeo en el Mocoroa: Carlos Herrera vuelve al ring y habrá títulos cuyanos y eliminatorias para los Juegos Evita

    La velada será el viernes 14 de agosto en homenaje a Raúl Venerdini. Habrá una pelea profesional, títulos regionales y cruces entre jóvenes de San Juan y Mendoza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Club Julio Mocoroa se prepara para una noche cargada de boxeo. Este viernes 14 de agosto, la institución sanjuanina será escenario de una velada que reunirá peleas profesionales y amateurs, títulos cuyanos, cruces entre representantes de San Juan y Mendoza y tres eliminatorias juveniles que definirán aspirantes a representar a la provincia en los Juegos Evita.

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    La jornada tendrá además un condimento especial porque será realizada en homenaje a Raúl Venerdini, campeón argentino y sudamericano que dio sus primeros pasos en el boxeo justamente en el Mocoroa y que quedó como una de las figuras históricas de la institución.

    Carlos Herrera, el plato fuerte de la noche

    La pelea profesional principal tendrá como protagonista a Carlos Herrera, quien regresará al cuadrilátero con el objetivo de prolongar su invicto.

    El sanjuanino llega con un récord perfecto de 7 victorias en 7 presentaciones profesionales, tres de ellas conseguidas por nocaut. Su última presentación fue el pasado 22 de mayo, cuando venció por puntos a Franco Gabriel Vargas en un combate pactado a seis rounds.

    Ahora, Herrera volverá a presentarse ante su público en una cartelera que tendrá varios atractivos.

    Títulos cuyanos y cruces con Mendoza

    Uno de los combates destacados será el de Agustín Aubone, quien este año conquistó el título cuyano y posteriormente logró defenderlo. El sanjuanino tendrá nuevamente enfrente a un representante mendocino, en otro desafío para mantenerse entre los protagonistas del boxeo regional.

    La cartelera también tendrá presencia femenina. Ángeles Salinas enfrentará a Naomi Fernández, de Mendoza, por el título AMBAPA Cuyano Femenino.

    A su vez, Leandro “El Acero” Rodríguez irá por el título AMBAPA Sanjuanino frente a Jorge Benegas.

    Tres peleas que pueden abrirles la puerta a los Juegos Evita

    La velada tendrá además un espacio importante para los jóvenes que buscan ganarse un lugar en la representación sanjuanina para los Juegos Evita.

    Serán tres combates eliminatorios, con cruces entre boxeadores de San Juan y Mendoza. Entre los enfrentamientos anunciados aparecen Benjamín Almazán frente a Tiago Campos y Araceli Vergara ante Melani Acevedo, además de la participación de otros jóvenes como Rodrigo Guerra y Tobías Fernández.

    Así, la noche en el Mocoroa tendrá distintos objetivos sobre el ring: desde los chicos que empiezan a construir su carrera deportiva hasta los boxeadores que buscarán quedarse con títulos regionales y un profesional como Herrera, que intentará mantener su récord perfecto.

    Todo se desarrollará además bajo el recuerdo de Raúl Venerdini, una figura que dejó su huella en el boxeo argentino y que será homenajeada en la institución donde comenzó su camino.

    Hoy comienza la venta de entradas

    Las entradas para la velada comienzan a venderse este lunes 10 de agosto directamente en el Club Julio Mocoroa.

    La venta se realizará de 18 a 22, mientras que los valores establecidos son:

    Entrada general: $6.000

    Ring side: $12.000

    La cita será el viernes 14 de agosto, en una noche que promete combinar boxeo profesional, títulos regionales, jóvenes talentos y el homenaje a una de las grandes figuras surgidas del Mocoroa.

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