    • 6 de agosto de 2026 - 10:54

    Viral en San Juan: encuentro de boxeo con amigos se salió de control y hay video

    La situación terminó completamente fuera de control. En el video se observa cómo ambos participantes dejan de respetar las reglas básicas del boxeo.

    PELEA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que comenzó como un combate amistoso terminó de la peor manera y quedó registrado en un video que rápidamente empezó a circular en las redes sociales. Ocurrió en San Juan, durante una de las jornadas organizadas por Aurion Crew, un espacio donde se realizan encuentros de boxeo amateur entre amigos que son transmitidos en vivo a través de la plataforma Kick.

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    Las imágenes, publicadas por la cuenta @aurioncrew bajo la descripción "Se picó todo mal en @aurioncrew", muestran el momento en que dos jóvenes suben al ring para protagonizar un entrenamiento que, en un principio, parecía desarrollarse con normalidad.

    Sin embargo, con el correr de los segundos el clima comenzó a cambiar. Los golpes empezaron a ser cada vez más fuertes y la intensidad del cruce superó rápidamente el marco de un sparring amistoso.

    La situación terminó completamente fuera de control. En el video se observa cómo ambos participantes dejan de respetar las reglas básicas del boxeo y continúan golpeándose incluso cuando uno de ellos ya se encontraba sobre la lona. Ante esa escena, varias personas que estaban alrededor del ring debieron intervenir para separarlos y evitar que la pelea siguiera escalando.

    Pero el episodio no terminó allí. Una vez finalizado el combate, uno de los protagonistas intentó entrevistar a su rival frente a las cámaras, como parte de la transmisión. Lejos de bajar la tensión, el intercambio de palabras volvió a caldear los ánimos.

    Tras un breve cruce verbal, ambos volvieron a enfrentarse, esta vez fuera del contexto deportivo y en lo que ya parecía una pelea callejera. Nuevamente fue necesaria la intervención de quienes estaban presentes para impedir que la situación pasara a mayores.

    El video no tardó en viralizarse en distintas redes sociales y acumula miles de reproducciones.

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