    • 6 de agosto de 2026 - 11:58

    En San Juan las ventas minoristas cayeron 3% en julio y superaron el retroceso registrado a nivel nacional

    El comercio sanjuanino volvió a mostrar signos de desaceleración durante julio. Mientras que a nivel país las ventas pyme retrocedieron un 2% interanual, en la provincia la baja alcanzó el 3%.

    Comercio.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El comercio minorista de San Juan volvió a cerrar un mes en rojo. De acuerdo con datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme registraron en julio una caída del 3% interanual en la provincia, un descenso superior al promedio nacional, que fue del 2% respecto del mismo mes de 2025.

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    El resultado refleja una pérdida de dinamismo en el consumo tras el repunte registrado en junio, cuando el pago del medio aguinaldo impulsó la actividad comercial. En San Juan, ese efecto fue aún más marcado debido a que gran parte de los trabajadores estatales cobraron el aguinaldo a fines de junio, lo que incrementó la circulación de dinero durante ese mes.

    El efecto aguinaldo no alcanzó para sostener el consumo

    Desde el sector comercial señalaron que junio fue, hasta el momento, el único mes con números positivos en el año gracias al impacto del aguinaldo. Sin embargo, ese impulso no logró extenderse a julio.

    A esto se sumó el efecto de las vacaciones de invierno, que si bien generaron movimiento en algunos sectores, no alcanzaron para compensar la retracción general del consumo.

    Los rubros más golpeados en San Juan

    Entre las actividades que registraron el mayor retroceso en la provincia aparecen:

    • Bazar y artículos para el hogar.
    • Indumentaria.
    • Calzado.
    • Materiales para la construcción.
    • Alimentos, especialmente en supermercados.

    Según comerciantes locales, las familias continúan priorizando los gastos esenciales y postergan la compra de bienes considerados no indispensables.

    Qué pasó en el resto del país

    El informe nacional de CAME también mostró un escenario complejo para las pequeñas y medianas empresas comerciales.

    En julio, las ventas minoristas descendieron un 2% interanual a precios constantes y además registraron una caída del 5,7% respecto de junio, mes que había sido impulsado por el cobro del medio aguinaldo y el movimiento generado por el Mundial de Fútbol.

    De los siete rubros analizados, solo tres lograron crecer en la comparación interanual:

    • Perfumería: +1,8%.
    • Farmacias: +0,9%.
    • Alimentos y bebidas: +0,4%.

    En cambio, las mayores bajas correspondieron a:

    • Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -6,7%.
    • Textil e indumentaria: -5,1%.
    • Calzado y marroquinería: -2,5%.
    • Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: -1,9%.

    Consumidores más cautelosos

    El relevamiento de CAME indica que casi seis de cada diez comerciantes (57,9%) consideran que su situación económica se mantuvo sin cambios respecto de hace un año, mientras que el 30% aseguró que empeoró.

    A pesar del escenario, el 49,2% de los empresarios consultados mantiene expectativas de una mejora para los próximos doce meses.

    La entidad atribuyó la caída del consumo a un presupuesto familiar más ajustado y a un comportamiento cada vez más prudente de los consumidores, que concentran sus compras en productos de primera necesidad y postergan la adquisición de bienes durables.

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